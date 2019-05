Nur einen Tag nach der Trennung von Ex-Coach Luciano Spalletti hat Inter Mailand bereits dessen Nachfolger bekannt gegeben.

Antonio Conte wir bei dem verein aus der italienischen Serie A ab der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. Das gab der Klub am Freitagmorgen via Twitter bekannt.

Laut übereinstimmenden Medienberichten erhält Conte einen Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von neun Millionen Euro, dass durch Bonuszahlungen weiter ansteigen kann.

Der 49-Jährige hatte zuletzt von 2016 bis 2018 den Premier-League-Klub FC Chelsea betreut. Zuvor coachte er ab 2014 erfolgreich die italienische Nationalmannschaft.