Nächster Rassismus-Eklat der italienischen Serie A.

Beim 2:1-Sieg von Hellas Verona gegen Brescia Calcio wurde Gästestürmer Mario Balotelli erneut zur Zielscheibe rassistischer Sprechchöre.

Als der italienische Nationalspieler in der 54. Minute den Ball in Höhe der gegnerischen Eckfahne abschirmte, brach er die Aktion auf einmal ab, schnappte sich den Ball und drosch ihn in Richtung der Kurve mit den Hellas-Fans.

Mitspieler überreden Balotelli

Anschließend machte sich Balotelli auf den Weg in die Kabine und deutete an, er werde nicht mehr weiterspielen.

Insgesamt vier Minuten wurde die Partie unterbrochen - in dieser Zeit wurden die einheimischen Anhänger vom Stadionsprecher aufgefordert, ihre hässlichen Gesänge einzustellen.

Nur durch die Überredungskünste seiner Mitspieler ließ sich der Angreifer dazu bringen, weiter am Spiel teilzunehmen. In der 85. Minute gelang Balotelli noch der Anschlusstreffer - dennoch verlor der Aufsteiger am Ende die Partie.

Affenlaute in den italienischen Stadien sind immer wieder zu hören, Sanktionen gab es bisher kaum. Der italienische Verband hatte zuletzt "Null Toleranz" bei rassistischen Beleidigungen angekündigt.