Der AS Rom könnte mit einem neuen Besitzer in das neue Jahr gehen.

Laut einem Bericht der italienischen Zeitung Il Messaggero will der US-Milliardär Dan Friedkin noch vor Jahreswechsel die Mehrheitsanteile am Serie-A-Klub AS Rom erwerben.

Demnach plane der Investor, am 31. Dezember dem aktuellen Haupteigner James Pallotta dessen Anteile abzukaufen. Friedkin hätte dafür einen Betrag von etwa 780 Millionen Euro zu zahlen.

Erste Gespräche und Vorverhandlungen über eine mögliche Übernahme der Roma durch den US-Amerikaner haben bereits stattgefunden.

In Italiens höchster Spielklasse belegt der AS Rom derzeit den vierten Platz. Auch in der Europa League ist der Klub aus der italienischen Hauptstadt noch vertreten und trifft dort im Februar auf KAA Gent aus Belgien.