Cristiano Ronaldo arbeitet weiter an seinem Legendenstatus.

Der Stürmerstar von Juventus Turin traf beim 3:1-Sieg gegen Udinese Calcio gleich zweimal – und erreichte damit einen Meilenstein.

Der 34-jährige Portugiese ist der einzige Spieler in den fünf europäische Top-Ligen, der in den vergangenen 15 Jahren immer mindestens zehn Treffer in der Liga erzielte.

Seinem großen Rivale Lionel Messi ist dieses Kunststück in den vergangenen 14 Jahren gelungen - er ist allerdings auch zweieinhalb Jahre jünger als Ronaldo.

Ronaldo: Individuelle Leistungen nicht wichtig

Aktuell steht Ronaldo in der Serie A bei elf Toren in 19 Saisonspielen.

"Die wichtigste Sache ist, dass wir gewonnen haben. So sollten wir spielen, mit Selbstbewusstsein. Individuelle Leistungen sind nicht wichtig, sondern der gemeinsame Aufwand", sagte Ronaldo Sky Sport Italia nach der Partie.

Durch den Sieg zog Juventus mit Tabellenführer Inter Mailand nach Punkten gleich.