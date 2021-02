Dank des Doppelpacks seines Superstars Cristiano Ronaldo steht der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin vor dem Einzug ins Pokalfinale. Der portugiesische Europameister erzielte beide Tore zum 2:1-Erfolg im Halbfinalhinspiel bei Inter Mailand und wurde in der Presse einmal mehr überschwänglich gefeiert.

"Ein Elfmeter und ein Piratentor: Ronaldo bestätigt sich als Phänomen, das seine Mannschaft über ihre Grenzen reißt. Mit den Rivalen ist er wie immer gnadenlos", kommentierte die Gazzetta dello Sport. "Ronaldo erreicht 762 Treffer. Sein Doppelpack ist ein Geschenk vor seinem 36. Geburtstag am 5. Februar", schrieb der Corriere dello Sport. "Ein tödlicher Ronaldo bringt Juve wieder auf Erfolgskurs", urteilte Tuttosport. "Ronaldo ist für jeden Gegner ein Killer, vor allem wenn er sich nach einigen schlechten Auftritten revanchieren will", so La Repubblica.

Auch Juve-Trainer Andrea Pirlo sparte nicht mit Lob - allerdings für die ganze Mannschaft. "Wir wissen, dass wir jeden Gegner besiegen können, wenn wir konzentriert arbeiten. Jetzt heißt es, das Pokalfinale zu gewinnen", sagte der Coach. Für Inter war die Niederlage besonders schmerzhaft. "Wir haben zwar viele Torgelegenheiten kreiert, sie jedoch nicht genutzt. Wir hätten allerdings mehr als dieses Ergebnis verdient", meinte Trainer Antonio Conte.

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Turin statt. Das Hinspiel im zweiten Halbfinale zwischen Cup-Verteidiger SSC Neapel und Atalanta Bergamo wird am Mittwoch ausgetragen.