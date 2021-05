Starke Ballannahme mit rechts, präziser Abschluss mit links: Cristiano Ronaldo hat mit seinem 100. Pflichtspieltreffer für Juventus Turin einen Meilenstein erreicht.

Im Spiel bei Sassuolo traf CR7 kurz vor der Halbzeitpause zum zwischenzeitlichen 2:0 für Juve. (Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Ronaldo stellt Weltrekord auf - und schreibt für Juve Geschichte

Ronaldo ist damit der erste Spieler überhaupt, der für drei Klubs in drei verschiedenen Ländern erzielt hat. (Tabelle der Serie A)

Auch in der Klubhistorie der "Alten Dame" verewigte sich der portugiesische Superstar: Er ist der erste Juve-Spieler, der diese Marke bereits in seinen ersten drei Spielzeiten erreicht. Omar Sívori und Roberto Baggio durchbrachen diese Schallmauer erst in vier Spielzeiten.

Für Manchester United markierte Ronaldo in 292 Spielen 118 Tore, für Real Madrid waren es in 438 Partien 450 Treffer. Für seine 100 Tore für Juve benötigte der 36-Jährige 131 Einsätze. Auch mit der Nationalmannschaft steht er bei einer dreistelligen Anzahl: 103 Tore in 173 Spielen.