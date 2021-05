Nach dem 2:0-Sieg beim Schlusslicht FC Crotone fiebert Inter Mailand seinem ersten Titelgewinn in der italienischen Serie A seit 2010 entgegen. Sollte Verfolger Atalanta Bergamo am Sonntag (15.00 Uhr) nicht in Sassuolo gewinnen, ist Inter der 19. Scudetto der Vereinsgeschichte vier Spieltage vor Schluss nicht mehr zu nehmen. Zuletzt hatte neunmal in Folge Rekordchampion Juventus Turin die Meisterschaft geholt.

"Ein Reich ist nach neun Jahren eingestürzt", betonte Inters Trainer Antonio Conte nach dem Spiel und hat keine Zweifel am Titelgewinn der Nerazzurri. "Unsere Meisterschaft ist das Ergebnis eines konstanten Wachstums in jeder Hinsicht. Wir leben jedes Spiel intensiv mit Opferbereitschaft und Konzentration. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs", meinte der Süditaliener.

Weiter führte er aus: "Um in die Geschichte einzugehen, muss man gewinnen. Ansonsten bleibt man einer von vielen." Für den Fall des Titelgewinns, betonte der Fußballlehrer: "Das verdanke ich einer Gruppe von Jungs, die ins Boot gestiegen sind und angefangen haben, gemeinsam zu rudern. Sie teilen den Traum, etwas Großartiges zu leisten", kommentierte Conte, der seit 2019 Inter trainiert.

Conte hatte als Coach von Juventus Turin zwischen 2011 und 2014 drei Meisterschaftstitel geholt. Der 51-Jährige gab auch einen Einblick in seine Gefühlswelt. Er bleibe ein Fan aller Klubs, "die ich gecoacht habe, aber ich bin vor allem ein Fan der Mannschaft, die ich aktuell trainiere".

Es sei nicht einfach gewesen, "die Herzen der Inter-Fans zu erobern. Ich verstehe sie durchaus. Ich kann sagen, dass ich für alle Mannschaften, die ich trainiert habe, alles gegeben habe". Er habe sich auf eine "ganz besondere Art und Weise eingesetzt, im Bewusstsein, dass wir Außergewöhnliches leisten musste".