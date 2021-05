Nächste Runde im Privatduell zweier Mailänder Stürmerstars!

Am Sonntag feierte Romelu Lukaku mit Inter Mailand den Meistertitel in der Serie A. Ein 1:1 von Verfolger Atalanta Bergamo machte die Nerazzurri zum Sofa-Meister. Mit 21 Toren hat Lukaku wesentlichen Anteil am ersten Inter-Titel seit elf Jahren.

Lukaku zu Ibrahimovic: "Nun verbeuge dich"

Der Belgier feierte die Meisterschaft auf seine ganz eigene Art und Weise. "Der wahre Gott hat den König gekrönt. Nun verbeuge dich", twitterte der 27-Jährige einen Tag nach der Titelentscheidung - eine eindeutige Spitze gegen Zlatan Ibrahimovic.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Mit dem Schweden im Dress von AC Mailand liefert sich Lukaku seit Jahren ein Duell – auf und neben dem Platz. (Lukakus Mutter fordert Rache an Ibrahimovic) Als Inter im Februar 2020 das Mailänder Derby für sich entschied, twitterte Torschütze Lukaku: "Es ist ein neuer König in der Stadt."

In der aktuellen Saison entschied AC das Derby am 4. Spieltag mit 2:1 für sich. Doppeltorschütze Ibrahimovic konterte via Social Media: "Mailand hatte nie einen König, sie haben einen GOTT!"

Streit eskaliert Anfang 2021

Die Fehde zwischen dem 39 Jahre alten Ibrahimovic und dem zwölf Jahre jüngeren Lukaku existiert bereits einige Jahre. In der Saison 2017/18 spielten beide für Manchester United. Ibrahimovic machte sich damals über Lukakus Technik lustig.

"Bei Manchester United habe ich ihm eine Wette vorgeschlagen: 'Jedes Mal, wenn du den Ball vernünftig annimmst, gebe ich dir 50 Pfund'", erzählte Ibrahimovic einst der Gazzetta dello Sport.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Im Januar 2021 eskalierte die Situation dann im Mailänder Derby. Beide Spieler gerieten kurz vor der Halbzeit aneinander, nachdem Ibrahimovic Lukaku als "kleinen Esel" beschimpft haben soll. Auch Lukaku soll seinen Gegenüber beleidigt haben. Beide wurden im Anschluss für ein Pokalspiel gesperrt.

In der aktuellen Serie-A-Saison erzielte Lukaku 21 Treffer in 33 Spielen, Ibrahimovic traf 15-mal in 18 Partien.