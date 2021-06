Nach der Trennung von Rekordmeister Juventus Turin setzt Star-Torwart Gianluigi Buffon seine Karriere in der Serie B fort. Der 43-Jährige einigte sich mit Parma Calcio, dem Klub, bei dem er vor 26 Jahren seine Spielerkarriere begonnen hatte, auf einen Zwei-Jahres-Vertrag. Dies berichten italienische Medien am Montag.

Buffon, der am Ende der Saison die Trennung von Juve verkündet hatte, soll die Kapitänsrolle übernehmen. Buffon hatte bereits im Jahr 2006 in der Serie B gespielt, als Juve wegen Verwicklung in einen Manipulationsskandal zwangsabsteigen musste.

Der Vor-Vorgänger-Klub AC Parma gehörte in den 1990er-Jahren zur europäischen Elite, gewann einmal den Europapokal der Pokalsieger (1993), zweimal den UEFA-Cup (1995, 1999) und holte zudem dreimal den nationalen Pokal (1992, 1999, 2002).

Anzeige

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Es folgte der Konkurs des Mutterkonzerns Parmalat im Jahr 2004, die Neugründung als FC Parma und die erneute Insolvenz 2015. Als Parma Calcio schaffte der Verein bis 2018 dann den Durchmarsch aus der 4. in die 1. Liga. Anfang Mai war Parma nach drei Jahren aus dem Fußball-Oberhaus wieder abgestiegen.