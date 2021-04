Der MMA-Kämpfer Khetag Pliev hat sich während seinem Fight bei den Cage Fury Fighting Championships eine Horror-Verletzung an der Hand zugezogen.

Der Kanadier, der einst für sein Heimatland als Wrestler bei den Olympischen Spielen teilgenommen hatte, verlor beim Duell mit Devin Goodale seinen linken Ringfinger. Als der Ringrichter die Verletzung erkannte, brach er den Kampf ab, Pliev wurde zum Verlierer erklärt.

In der Folge wurde im und um den Ring herum nach dem abgetrennten Finger gesucht. Über die Lautsprecher in der Halle wurde sogar ein Suchaufruf gestartet. Gefunden wurde der Finger dennoch nicht sofort, denn er war dem Kämpfer unbemerkt in den Handschuh gerutscht. Nach einer schnellen Fahrt ins Krankenhaus konnte er wieder erfolgreich angenäht werden.

Erstaunlich: Pliev wollte eigentlich weiterkämpfen. So schilderte er die üble Verletzung im Gespräch mit ESPN: "In der zweiten Runde hat er meinen Handschuh gepackt und festgehalten. Ich habe gefühlt, dass mein Finger geknackt hat. Er hat weiter an meinem Handschuh gezogen und mein Finger hat geknackt."

Pliev wollte Kampf trotz offener Knochen fortsetzen

Und weiter: "Wir haben weiter gekämpft. Als die zweite Runde vorbei war, sehe ich, dass mein Knochen frei war." Er habe den Fight fortsetzen wollen, denn er sei sich sicher gewesen, "dass ich den Kerl habe. Aber der Arzt hat das gesehen und den Kampf gestoppt."

Bei den Käfig-Kämpfen im MMA haben die Kontrahenten anders als im Boxen keine geschlossenen Handschuhe an, die Finger sind frei.

CM-Punk, ehemaliger Kämpfer im Weltergewicht kommentierte den Vorfall bei einer Live-Übertragung auf der Streaming-Seite von UFC übrigens so: "Ich verstehe nicht ganz, was passiert ist. Der Finger war nicht ausgekugelt, es war kein Bruch oder ein Cut. Der Finger war einfach weg. Er ist weg. Er ist abgefallen, abgerissen."