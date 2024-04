WWE: Weitere überraschende Entlassung enthüllt

Die WWE -Entlassungswelle zwischen WrestleMania vor zwei Wochen und dem am Wochenende beginnenden Draft hat ein weiteres, recht überraschendes Opfer getroffen: Auch Trevor Lee alias Cameron Grimes muss gehen.

Der 30-Jährige hat sein Aus am Dienstag mit einem emotionalen Social-Media-Post öffentlich gemacht: Für WWE anzutreten, sei sein großer und eigentlich auch einziger Lebenstraum gewesen, sagt er darin. Nun nehme er aber seine neue Lebensaufgabe an, „WWE zu beweisen, dass sie etwas verpasst haben“.

Cameron Grimes schien eigentlich gut für WWE gerüstet

Lee hatte vor seiner WWE-Unterschrift in der Independent-Szene und der kleineren Liga Impact (heute wieder TNA) auf sich aufmerksam gemacht. WWE-Star Kevin Owens verschaffte ihm einst einen Karriereschub, indem er ihn sein letztes Match für die populäre Indy-Liga PWG vor dem Wechsel zu WWE gewinnen ließ. Auch andere Topstars wie Cody Rhodes und Adam Cole hat Lee schon bezwingen dürfen.

Im WWE-Aufbaukader bewies der dort als Cameron Grimes umgetaufte Lee Unterhaltungstalent mit seinem Charakter als durch Aktien vermögend gewordener „Richest Man in NXT“ und einer Story mit Shootingstar LA Knight und Legende „The Million Dollar Man“ Ted DiBiase.

Einen emotionalen Karriere-Höhepunkt erlebte er im Vorprogramm von WrestleMania 2022 mit dem Gewinn des North American Titles, den er seinem verstorbenem Vater widmete: Tracey Caddell, ein lokaler Wrestler und Promoter in Lees Heimat North Carolina, starb 2018 kurz vor dem WWE-Deal seines Sohns.

Bei SmackDown kam nach verheißungsvollem Start nichts mehr

Im WWE Draft 2023 wurde Grimes dann zu SmackDown befördert und dort verheißungsvoll eingeführt: In einem an den legendären Überraschungssieg des 1-2-3 Kid über Razor Ramon erinnernden Szenario besiegte er Baron Corbin in wenigen Sekunden. Corbin hatte Grimes zuvor als „Mr. Irrelevant“ verspottet - womit auch ein Bezug zum NFL-Märchen um Brock Purdy hergestellt wurde.