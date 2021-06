Einen Tag nach dem Kampf des Youtube-Stars Logan Paul gegen Box-Ikone Floyd Mayweather hat sich nun sein kleiner Bruder Jake Paul zu Wort gemeldet – und Conor Mc Gregor scharf attackiert.

"McGregor geht mir aus dem Weg" schrieb Jake Paul auf Twitter und deutete damit an, dass der Ire Angst vor einem Kampf mit ihm habe.

Jake Paul hat im Gegensatz zu seinem älteren Bruder bereits mehr Erfahrung im Boxen, er bestritt in der Vergangenheit unter anderem schon Kämpfe gegen den Ex-NBA-Spieler Nate Robinson und den Olympioniken Ben Askren.

McGregor hielt in der Vergangenheit die Füße still

Zuletzt forderte er in regelmäßigen Abständen McGregor heraus, der jedoch die Füße stillhielt. Paul postete in der Vergangenheit unter anderem Videos, in denen er McGregor verbal angriff und sogar dessen Verlobte Dee Devlin beleidigte.

McGregor selbst sagte vor seinem Rückkampf gegen Dustin Poirier im Januar, dass Paul "nicht auf seinem Radar" sei. "Ob ich selbst auf solche Wettkämpfe stehe? Sie wissen, dass es nicht das höchste Niveau ist", erläuterte McGregor.

Dennoch erteilte er einem möglichen Kampf gegen Paul keine endgültige Absage: "Wie man so schön sagt: Wenn es Dollars bringt, macht es Sinn. Ich weiß, dass Dana (UFC-Präsident Dana White, Anm. d. Red.) und die UFC nicht wirklich darauf stehen, aber ich bin nicht so sehr dagegen."

Paul legt sich mit Box-Weltmeister an

Mit der verbalen Attacke versucht Paul nun offenbar erneut, den MMA-Star anzustacheln.

Ohnehin scheint der Youtuber derzeit im Angriffsmodus zu sein: Nachdem Weltmeister Canelo Alvarez während des Kampfes zwischen Logen Paul und Mayweather das "Facepalm-Emoji" twitterte, antworte Jake Paul: "Ich würde dich lebendig auffressen".