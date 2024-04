WWE: NFL-Megastar und großes Comeback am zweiten Draft-Tag

Hoher Besuch beim Wrestling-Imperium WWE: Der dreimalige Meister-Quarterback Patrick Mahomes hat bei der TV-Show Monday Night RAW einen Gastauftritt absolviert - und sich dabei auch ins Geschehen eingeschaltet.

Am zweiten Tag des WWE Drafts in Mahomes‘ Wahlheimat Kansas City begleitete der Chiefs-Spielmacher den WWE- und Social-Media-Star Logan Paul in die Arena und stellte ihm dabei auch seine drei Super-Bowl-Ringe als Waffe zur Verfügung - was allerdings nach hinten losging. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Der zweite Teil der Kader-Neuordnung zwischen den WWE-Show RAW und SmackDown bot darüber hinaus zahlreiche Wechsel - auch den eines deutschsprachigen Stars - und ein großes Comeback.

Mahomes war direkt im Eröffnungssegment der Show an Pauls Seite zu sehen, später sonnte sich der ältere Bruder von Jake Paul auch im Ring im Glanz des im Publikum sitzenden Ausnahme-Footballers.

Paul verstrickte sich in eine Konfrontation mit Jey Uso, den aktuellen Top-Herausforderer auf World Champion Damian Priest: Er stellte sich auf die Seite von Priests Gruppierung Judgment Day. Als die Lage dann eskalierte, bat Paul Mahomes, ihm seine Ringe auszuhändigen, um damit Uso niederzustrecken. Uso wich allerdings aus und Paul erwischte stattdessen Judgment-Day-Mitglied JD McDonagh.

Die Szenerie führte zum großen Comeback des Abends: Der frühere Universal Champion Braun Strowman feierte nach langer Verletzungspause wegen einer Nacken-OP seine Rückkehr und half Uso.

Im Hauptkampf der Show tat sich Uso mit Strowmans Partner Ricochet und Andrade gegen Judgment Day zusammen. Er pinnte am Ende Priests Partner Finn Balor und holte sich so Rückenwind für das Titelmatch am Samstag bei der Großveranstaltung Backlash im französischen Lyon.

Zahlreiche Verstärkungen für RAW

Beim eigentlichen Draft wurde Rückkehrer Strowman wieder RAW zugeordnet - die Montagsshow bekam zudem zahlreiche weitere Verstärkungen: Die Gruppierung Damage CTRL mit Ex-Damenchampion Iyo Sky sowie auch den Tag Team Champions Asuka und Kairi Sane wechselt ebenso von SmackDown zu RAW wie das düstere Bündnis The Final Testament und die LWO um Legende Rey Mysterio. Auch Carlito, der mit der LWO nach den Ereignissen bei SmackDown eigentlich fertig sein dürfte, wechselte mit.

Viel neues Personal bekommt RAW auch aus dem Aufbaukader NXT: Zu der schon an Tag 1 gedrafteten Kiana James gesellten sich am Montag noch die aufstrebenden Lyra Valkyria und Blair Davenport sowie der Deutschrusse Ilja Dragunov, langjähriger Weggefährte und Rivale von Österreich-Star Gunther, der vergangene Woche Giovanni Vinci aus seiner Gruppierung Imperium geworfen hatte. Via Social Media gab WWE zudem noch nach RAW bekannt, dass auch das charismatische Schwergewicht Odyssey Jones und Veteran Dijak von NXT zu RAW befördert werden - sowie auch den Wechsel des britischen Duos New Catch Republic (Tyler Bate und Pete Dunne).

Von RAW zu SmackDown wechselten bei RAW Shinsuke Nakamura, das Tag Team DIY (Johnny Gargano und Tommaso Ciampa), Garganos Ehefrau Candice LeRae mit Partnerin Indi Hartwell sowie auch Chelsea Green und Piper Niven. Später ergänzte WWE noch, dass auch Apollo Crews und der bei Imperium ausgebootete Vinci zu SmackDown transferiert werden.

WWE Draft - der neue RAW- und SmackDown-Kader:

RAW:

Damian Priest, Becky Lynch, Sami Zayn, The Miz & R-Truth (als Champions vom Draft ausgenommen)

Imperium (Gunther & Ludwig Kaiser), Damage CTRL (Iyo Sky, Asuka, Kairi Sane & Dakota Kai), CM Punk, Braun Strowman, The LWO (Rey Mysterio, Cruz Del Toro, Joaquin Wilde, Zelina Vega, Dragon Lee), Carlito, Judgment Day (Finn Balor, Dominik Mysterio & JD McDonagh), Ilja Dragunov, The New Day, Lyra Valkyria, The Final Testament, Bronson Reed, Blair Davenport, Dijak, The Creed Brothers, Ivy Nile, New Catch Republic (Tyler Bate & Pete Dunne), Kayden Carter & Katana Chance, Natalya, Odyssey Jones

Jimmy Uso, Seth Rollins, Bron Breakker, Liv Morgan, Ricochet, Sheamus, Alpha Academy, Kiana James, Alba Fyre & Isla Dawn, Ivar, Shayna Baszler, Zoey Stark

SmackDown:

Cody Rhodes, Bayley, Logan Paul, Austin Theory & Grayson Waller (als Champions vom Draft ausgenommen)

Jade Cargill, Kevin Owens, The Pride (Bobby Lashley, The Street Profits & B-Fab), Tiffany Stratton, Legado Del Fantasma, Shinsuke Nakamura, Naomi, Chelsea Green & Piper Niven, Pretty Deadly, Candice LeRae & Indi Hartwell, DIY (Johnny Gargano & Tommaso Ciampa), Giovanni Vinci, Tegan Nox, Apollo Crews