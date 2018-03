Es ist der Boxkampf des Jahres!

Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua trifft am Samstag, 31. März im walisischen Cardiff auf Joseph Parker aus Neuseeland.

SPORT1 fasst alle wichtigen Informationen zum Schwergewichts-Spektakel zusammen.

Worum geht es bei Joshua vs. Parker?

Im Mega-Kampf geht es um gleich drei WM-Gürtel. Der 28 Jahre alte Joshua ist IBF- und WBA-Weltmeister. Der 26 Jahre alte Parker hält den Weltmeister-Gürtel des Box-Verbandes WBO.

Beide Boxer haben noch keine Niederlage in einem Profi-Kampf kassiert. Joshua hat sogar 20 von 20 Kämpfen durch K.o. gewonnen und gilt nach seinem Sieg über Wladimir Klitschko als der neue Top-Star des Schwergewichts.

Doch auch der Neuseeländer Parker brilliert mit seiner Schlagkraft und seiner Linksauslage und stellt eine echte Gefahr für Joshua dar. Zuletzt schlug er Hughie Fury im September 2017 in Manchester.

Wer ist Favorit des Box-Spektakels?

Die Wettanbieter sehen den zweifachen Weltmeister Anthony Joshua klar vorne. Beim Wettanbieter Tipico gibt es für zehn Euro Einsatz bei einem Sieg von Joshua nur 11,20 Euro zurück.

Sollte Parker Joshua entthronen, würde es bei zehn Euro Einsatz 65 Euro geben. Auch bwin sieht Joshua deutlich vorne.

Wann und wo findet der Fight statt?

Der Fight zwischen Anthony Joshua und Joseph Parker findet am 31. März im Principality Stadium in Cardiff statt. Als Hauptkampf des Abends wird er voraussichtlich gegen 23.15 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Wie viel Geld gibt es bei Joshua vs. Parker?

Die genaue Höhe der Kampfbörse von Joshua und Parker ist nicht veröffentlicht worden. Schätzungen zufolge kassiert Joshua 23 Millionen Euro für den Fight, während sein Kontrahent Parker sich mit knapp 15 Millionen Euro begnügen muss.

Wer überträgt den Mega-Kampf?

Im deutschen Free-TV wird das Duell nicht übertragen. Der Streaminganbieter DAZN zeigt den Kampf live und exklusiv. Jeder DAZN-Abonnent kann den Kampf zwischen Joshua und Parker im Livestream sehen.

Wie berichtet SPORT1 von Joshua vs. Parker?

SPORT1 begleitet den Kampf zwischen Joshua und Parker am Samstag im LIVETICKER. Auch von der Pressekonferenz, die voraussichtlich am Donnerstag stattfindet, und vom Wiegen der Kontrahenten am Freitag berichtet SPORT1 aktuell.

