Hallo Boxfans,

ich freue mich auf den Rückkampf zwischen Tyron Zeuge und Isaac Ekpo am Samstag (der komplette Kampfabend ab 18.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Es geht immerhin um den WBA World Title im Supermittelgewicht.

Zeuge ist einer der am besten ausgebildeten Boxer. Er ist einer der Superboxer, die wir in Deutschland haben. Er ist technisch sehr versiert, kann sich umstellen, ist vom Auge her schnell und hat eine super Reaktion.

Sein Manko ist lediglich, dass er zeigt, wenn er schwer getroffen oder verletzt ist. Man darf dem Gegner aber nie seine Schwächen zeigen oder darauf hinweisen. Das macht Tyron jedoch, was sein Schwachpunkt ist. Dadurch baust du den Gegner auf.

Das hat man auch im ersten Kampf gegen Ekpo gesehen: Die ersten beiden Runden von ihm waren super, dann hatte er nach einem Kopfstoß einen Cut. Das kann passieren im Boxen, das ist kein Schach. Da hat Tyron gleich Schwäche gezeigt, ihn bei jedem weiteren Schlag darauf hingewiesen und die Augen verzogen.

Er hat Gefühle gezeigt anstatt durchzugehen, damit hat er Ekpo immer mehr herausgefordert. Das ist Zeuges größte Schwäche.

Tyron muss versuchen, sich vorher damit auseinanderzusetzen, dass es wieder zu so einer Situation kommen kann. Ekpo wird alles geben, zumal sein Manager Don King auch nach Hamburg geflogen ist. Der Erwartungsdruck von Don King ist auch riesig, sonst würde er sowas nicht machen. Er braucht Gewinner.

Zuletzt machte die Runde, dass Tyron gerne Currywurst isst - wer nicht? Solange es nicht jeden Tag ist, ist das kein Thema. Für mich gab es das Lieblingsessen nur zur Belohnung, ich habe dann immer Kohlrouladen gegessen. Das war dann ein Familienessen mit Mama oder Oma.

In den drei oder vier Monaten vor dem Kampf, in denen die intensive Vorbereitung stattfindet, passt man auf, dass man sowas weglässt. Je näher es am Kampf ist, desto mehr kann man das ja als Belohnung sehen.

Die richtige Ernährung ist aber eine Grundvoraussetzung, wenn man Profisportler ist. Das war mir sozusagen in die Wiege gelegt, da habe ich sehr drauf geachtet. So ist es bei Tyron aber auch.

Tyron hat auch gesagt, dass Ekpo ein ekliger Boxer sei. Ich hatte auch mal so einen Gegner, der sehr schlecht gerochen hat und zwei Meter groß war. Der war eklig zu boxen. Da musst du durch und darfst keine Schwächen zeigen. Tyron darf daher nicht rumheulen, er muss jetzt bestehen.

Ekpo geht nach vorn und wird versuchen, den Kampf vorzeitig zu beenden, sodass es nicht zum Punkturteil kommt. Tyron ist ein super Konterboxer - er muss also seine Chance darin sehen, einen Schritt zurück zu gehen und gleich zu kontern.

Als Profiboxer muss sich Tyron in jedem Kampf neu beweisen. Wenn du verlierst, kostet das viel Zeit, in der du dich wieder nach oben kämpfen musst. Den Kampf macht man nicht gerne, aber da muss er durch. Wenn er das besteht, wird es ihm als Sportler einen ordentlichen Schub geben.

Euer Alex Schulz

SPORT1-Kolumnist Axel Schulz starte 1990 seine Profi-Karriere als Schwergewichtsboxer bei Sauerland und kämpfte anschließend unter anderem dreimal um die Europameisterschaft und dreimal um die Weltmeisterschaft. Unvergessen sind seine legendären Fights gegen George Foreman, Francois Botha, Michael Moorer oder Wladimir Klitschko. Sein Kampf gegen Botha am 9. Dezember 1995 hält mit einer durchschnittlichen Reichweite von 18 Millionen Zuschauern bei RTL bis heute den Quoten-Rekord für Box-Übertragungen in Deutschland. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2006 war Schulz als Experte und Co-Kommentator unter anderem bei diversen Boxübertragungen für das DSF (heute SPORT1), Sky und zuletzt für SAT.1 im Einsatz.

Der Kampfabend am 24. März in Hamburg im Überblick:

Schwergewicht (20 Uhr): Albon Pervizaj (GER) vs. Andre Bunga (GER)

Schwergewicht (im Anschluss): Ali Eren Demirezen (TUR) vs. Michael Wallisch (GER)

Halbschwergewicht: Karo Murat (GER) vs. Travis Reeves (USA)

Supermittelgewicht: Sebastian Formella (GER) vs. Angelo Frank (GER)

Supermittelgewicht (Hauptkampf): Tyron Zeuge (GER) - Isaac Ekpo (NIG)

SPORT1 zeigt dieses Jahr zwanzig Kampfabende live im Free-TV, unter anderem mit Arthur Abraham, Tyron Zeuge und Vincent Feigenbutz.