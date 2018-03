Ring frei für Boxen auf SPORT1: Am Samstag (ab 21.30 Uhr der komplette Kampfabend im TV) fliegen wieder die Fäuste.

Den Hauptkampf des internationalen Kampfabends im dänischen Struer bestreiten Dina Thorslund (Dänemark) und Alicia Ashley (Jamaika). Im Duell der Generationen geht es zwischen der 24-jährigen Lokalmatadorin und der 50-jährigen Ashley um den WBC World Super Bantamweight Title.

Thorslund blickt in ihrer Karriere auf einen lupenreinen Kampfrekord von zehn Siegen bei zehn Kämpfen. Sechs Mal schickte die Dänin ihre Gegnerinnen vorzeitig zu Boden. Der Kampfrekord der routinierten Jamaikerin (24-11-1) kann da nicht mithalten, allerdings musste Ashley noch nie eine K.o.-Niederlage einstecken.

Marutjan feiert Comeback

Auch der deutsche Olympia-Teilnehmer Araik Marutjan, mit seinem Kampfnamen Rayko Loewe, steigt am Samstag in den Ring. Der Deutsch-Armenier schied beim Box-Turnier in Rio 2016 in der ersten Runde aus.

In Struer will es der Schützling von Ex-Weltmeister Jürgen Brähmer besser machen. Der 25-Jährige, der bei einem Kampfrekord von 2-0 steht, fordert den erfahrenen Georgen Nikoloz Gvajava heraus. Auf den Fight vorbereit hat sich Marutjan, der nach Achillessehnenriss und überstandener Grippe wieder in Form ist, mit Super-Mittelgewichts-Weltmeister Tyron Zeuge in Schwerin.

