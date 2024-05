Fix! Dieser Sender zeigt Mega-Kampf Raab gegen Halmich

Der jetzt schon legendäre Box -Showkampf zwischen TV-Legende Stefan Raab und der früheren Box-Weltmeisterin Regina Halmich geht in die dritte Runde. Am 14. September kommt es zur neuerlichen Auflage - und nun steht auch fest, wer das Event überträgt - RTL!

Der Kölner Sender zeigt das Showkampf-Spektakel „Der Clark Final Fight“ live aus dem Düsseldorfer PSD Bank Dome. Die Tickets für „Stefan Raab vs. Regina Halmich: The Final Fight“ - Mindestpreis: 91,50 Euro - sind über diesen Link verfügbar.

Raab (57) hatte Anfang April in einem Social-Media-Post mit einer TV-Rückkehr kokettiert und Halmich am Ostermontag für den 14. September zum dritten Schaukampf nach 2001 und 2007 herausgefordert. Zunächst war von einem Scherz zum 1. April ausgegangen worden.

Halmich bestätigt Kampf gegen Raab

„Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14.9. noch nichts besseres vor. We have a fight!“, schrieb Halmich bei Instagram. Im exklusiven SPORT1-Interview verriet Halmich, warum sie noch einmal gegen Raab in den Ring steigen wird.