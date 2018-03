Tyron Zeuge will es allen zeigen: Der 25-Jährige trifft am Samstagabend im Kampf um den WBA-Titel im Supermittelgewicht auf den Nigerianer Isaac Ekpo.

SPORT1 überträgt den Kampfabend aus Hamburg ab 18.15 Uhr

+++ Der Kampfabend auf SPORT1 im Überblick +++

Schwergewicht (20 Uhr): Albon Pervizaj (GER) vs. Andre Bunga (GER)

Schwergewicht (im Anschluss): Ali Eren Demirezen (TUR) vs. Rad Rashid (GER)

Halbschwergewicht: Karo Murat (GER) vs. Travis Reeves (USA)

Supermittelgewicht: Sebastian Formella (GER) vs. Angelo Frank (GER)

Supermittelgewicht (Hauptkampf): Tyron Zeuge (GER) - Isaac Ekpo (NIG)

+++ Zeuge vs. Ekpo: Die Vorgeschichte +++

Zeuge und Ekpo waren bereits im März des vergangenen Jahres gegeneinander angetreten, in einem blutigen Kampf mit Zeuge als Triumphator.

Damals zog sich der Deutsche einen schweren Cut über seiner rechten Augenbraue zu - von einem Kopfstoß des Nigerianers herrührend - woraufhin das Duell in Runde fünf abgebrochen wurde und durch eine technische Punktentscheidung zugunsten Zeuges ausfiel.

Im Zuge jener Entscheidung erhoben sich zahlreiche Stimmen gegen den 25-Jährigen. Es hieß, sein Sieg sei weder deutlich noch verdient gewesen. Um jeden Zweifel auszuräumen, tritt Zeuge nun also erneut gegen Ekpo an.

