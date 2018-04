Der Kiefer gebrochen, die Backe auf Tennisballgröße geschwollen, Blut im ganzen Ring - schon nach vier Runden schien Arthur Abraham am 23. September 2006 im WM-Fight gegen Edison Miranda geschlagen.

Immer wieder schoss ihm bei gegnerischen Treffern das Blut aus dem Mund. Aber "King Arthur", angetrieben von seinem Trainer Uli Wegner, gab nicht auf.

Im Gegenteil: der Deutsch-Armenier landete seinerseits immer wieder Wirkungstreffer, hielt gegen die teils unsaubere Box-Weise seines kolumbianischen Gegners dagegen. (Alle Box-Classics im SPORT1-Videocenter)

Trotz der schwerwiegenden Verletzung, die um ein Haar zum Abbruch des Kampfes geführt hätte, rettete sich Abraham über die zwölf Runden und gewann letztlich einstimmig nach Punkten. Der IBF-Titel war verteidigt, für Abraham ging es direkt aus dem Ring ins Krankenhaus.

Der große Kampfabend in Offenburg mit Arthur Abraham vs. Patrick Nielsen, Samstag ab 18.15 Uhr im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Abraham vs. Miranda: Der Blutkampf in voller Länge

Jetzt zählt's - die letzte Chance für Abraham

Aber dennoch: Mit diesem denkwürdigen Blut-Fight war die Legende vom "Abrahammer" geboren.

Knapp zwölf Jahre später geht es für den inzwischen 38-Jährigen um alles oder nichts.

Am 28. April boxt Abraham, der in seiner Karriere Weltmeister im Mittel- und zweifacher Weltmeister im Supermittelgewicht war und in 52 Profikämpfen 46 Siege einfuhr, in Offenburg um seine letzte Chance auf einen WM-Gürtel im Super-Mittelgewicht (Countdown ab 18.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Die Devise ist klar: "Jetzt zählt's - die letzte Chance für Arthur Abraham". Sieg oder Karriereende.

Gegner Patrick Nielsen aus Dänemark stichelte bereits massiv in Richtung seines elf Jahre älteren Kontrahenten, kokettierte im Falle einer Niederlage sogar selbst mit einem Karriereende: "Ja, das habe ich gesagt. Aber erst einmal sehen, wie der Kampf läuft."

"Möchte als Weltmeister aufhören"

Für Abraham, den ehemaligen Weltmeister, geht es um Wiedergutmachung. Im April 2016 verlor der 38-Jährige seinen WBO-Titel in Las Vegas gegen Gilberto Ramirez.

Im Sommer des letzten Jahres scheiterte der Ex-Champ an Chris Eubank Jr. im Kampf um die IBO-WM und dazu verpasste er auch mit der Niederlage die Teilnahme an der "World Boxing Super Series" klar nach Punkten.

Die Rückkehr des "Abrahammers"

So kann und will er nicht aufhören und kehrt nun nach 288 Tagen zurück. "Wenn, dann möchte ich als Weltmeister aufhören", sagte Abraham. Mit Trainer-Routinier Wegner tüftelte er nun einen Comeback-Plan aus - ein Sieg gegen Nielsen soll der erste Schritt sein.

Der Kampfabend am 28. April aus Offenburg im Überblick:

Alshawa Abdulwahab (Syrien) - Norbert Eszenyi (Ungarn)

James Kraft (Deutschland) - Marco Miano (Italien)

Andranik Hakobjan (Schweiz) - Zoltan Szabo (Ungarn)

Kai Robin Havnaa (Norwegen) - Frank Blümle (Deutschland)

Abass Baraou (Deutschland) - Artur Müller (Deutschland)

Nieky Holzken (Niederlande) - Bernard Donfack (Deutschland)

Leon Bunn (Deutschland) - Tomas Adamek (Tschechien)

Artur Abraham (Deutschland) - Patrick Nielsen (Dänemark)