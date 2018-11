Für sein nächstes Comeback hat sich Box-Superstar Floyd Mayweather einen ganz besonderen Gegner ausgesucht.

Am 31. Dezember wird er in Tokyo gegen den japanischen Kickboxer Tenshin Nasukawa antreten. Es ist noch völlig offen, ob geboxt oder nach Regeln des Mixed Martial Arts (MMA) gekämpft wird, aber der 20-Jährige ist eine mindestens ebenso schillernde Figur wie Mayweather.

Mayweather-Gegner Nasukawa ist K.o.-Maschine

Einer der besten Kickboxer der Welt ist in Japan ein Megastar, begann schon mit fünf Jahren mit Karate, hat natürlich den schwarzen Gürtel, gewann bisher all seine 27 Fights. Er trat zudem bereits viermal in MMA-Kämpfen an und gewann alle.

Bekannt ist Nasukawa für seine spektakulären Knockouts, den früheren IBF-Boxweltmeister Amnat Ruenroeng schickte er 2017 in einem Kickbox-Duell auf die Bretter.

Seine Schlag- und Tritthärte sind gefürchtet, wie jener K.o. 2016 gegen den Thaibox-Champion Wanchalong PK Saenchai mit einem krachenden Reverse-Kick.

Große Klappe und Glaube an Aliens

Ähnlich wie Mayweather hat er häufig Familienmitglieder in seiner Ecke und eine mindestens so große Klappe.

"Das wird der größte Moment in meinem Leben. Ich will der Mann sein, der die Geschichte verhindert. Das werde ich mit diesen Fäusten tun - mit einem Schlag. Ihr werdet es sehen", tönte der 21 Jahre jüngere Herausforderer des ungeschlagenen Box-Giganten.

Und da wäre noch etwas: Nasukawa glaubt an Aliens. "Es gibt definitiv Leben außerhalb der Erde. Sie waren vor uns hier", sagte er unlängst in einem Interview mit mixedmartialarts.com.

Ein gefährlicherer Gegner als Conor McGregor, den Mayweather im August 2017 schlug, ist Nasukawa aber in jeden Fall – vor allem, wenn sich Money auf einen Nicht-Boxkampf einlassen sollte.