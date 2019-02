Der britische Weltmeister Anthony Joshua wird seine drei Schwergewichtstitel der Verbände WBA, IBF und WBO am 1. Juni im Madison Square Garden in New York verteidigen. Das gab der Promoter des Briten am Mittwoch bekannt.

Sein Gegner und Herausforderer wird der US-Amerikaner Jarrell "Big Baby" Miller (23 Siege, davon 20 durch K.o./ 1 Niederlage) sein.

Für Joshua ist es gleichzeitig ein Debüt, noch nie hatte der Champion in den USA einen Profikampf bestritten. Seine bisherigen 22 Profikämpfe (22 Siege, davon 21 durch K.o.) trug der Engländer allesamt in Großbritannien aus.

Joshua: "An der Zeit, Atlantik zu überqueren"

"Es war eine Ehre an einigen der besten Plätze überhaupt daheim in Großbritannien zu kämpfen, vor allem im Wembley-Stadion, aber es ist an der Zeit, den Atlantik zu überqueren und meine Schwergewichtstitel in den USA zu verteidigen", erklärte Joshua.

"Ich freue mich auf die Herausforderung, einem guten Boxer und brillanten Redner zu begegnen. Es wird ein aufregender Kampf, ich überlasse nichts dem Zufall und werde Miller 'in Style' umhauen, um ein Zeichen zu setzen", kündigte der 29-Jährige an.

Miller macht markige Ansage

Der ein Jahr ältere Herausforderer Miller ist unterdessen hochmotiviert und machte dem Titelverteidiger eine selbstbewusste Ansage: "Er will sich auf der amerikanischen Bühne präsentieren, aber alles was er macht ist es, mir die Gürtel per Hand zu liefern. Es ein Hundekampf im Ring und dieser Hund hier hat den heftigeren Biss, er wird New York mit leeren Händen verlassen."