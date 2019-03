Eko Fresh ist einer der größten deutschen Rapper und landet mit seinen Songs regelmäßig Charterfolge. Während der Debatte um Mesut Özil und seinen Rücktritt hat er sich mit dem Song "Aber" in die Diskussion eingemischt und gezeigt, dass er mehr ist als nur Musiker. Er ist ein Mensch, der mitdenkt und gerne über den Tellerrand hinausschaut.

Diese Eigenschaft zeigt er auch, wenn er über seinen Freund Deniz Ilbay spricht. Ilbay steigt am Samstag gegen Jonathan Jose Eniz in den Ring (ab 21.15 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1. Am Sonntag gibt es die Highlights ab 23.30 Uhr im Free-TV auf SPORT1). Gegen den Argentinier boxt Ilbay um den IBO Intercontinental-Titel.

Eko Fresh feiert den Boxer für seine sportliche Leistung - aber vor allem ist er seiner Mentalität fasziniert. Bei SPORT1 gibt er Einblicke.

Zwei Typen aus Köln-Kalk

"Auf jeden Fall kannst du mit ihm lachen. Er hat Humor und ist ein ganz anständiger Kerl. Das finde ich sehr wichtig. Er ist ein sehr zielstrebiger und höflicher Junge. Der wurde jetzt auch Vater, hat geheiratet. Der wird seinen Weg machen, da bin ich mir sehr sicher", beschreibt der 35-Jährige den Boxer.

Gerade seine Familie ist es, die Ilbay so stark macht. "Ich weiß ja wofür ich das mache", erklärt Ilbay. "Ich habe von meiner Frau so einen schwarzen Stein in Form eines Herzens geschenkt bekommen und da ist das erste Foto, das wir drei gemeinsam gemacht haben, darauf eingraviert – und den nehme ich mit."

Bei stammen aus Köln-Kalk, das verbindet. "Der (Deniz Ilbay, Anm.d.Red.) kommt so bisschen aus derselben Hood wie ich. Wir kommen beide aus Köln-Kalk. Er ist ein bisschen jünger als ich. Aber ich bin einfach stolz, dass es noch einen aus Kalk gibt, der seinen Weg macht."

Vater macht Ilbay so stark

Nach Meinung von Eko Fresh hat vor allem der Vater von Deniz Ilbay Anteil daran, dass dieser so geworden ist, wie er ist. "Da (in Kalk, Anm.d.Red.) habe ich seinen Vater schon trainieren gesehen. Der macht da einen ganz tollten Job, indem er die Jungs da von der Straße holt und ihnen richtige Werte vermittelt. Das ist sehr wichtig."

Der Vater ist es auch, der dem Weltergewichter die entscheidenden Tipps mit auf den Weg gibt. Ilbay: "Wenn der Papa sagt: 'Guck Dir den Kampf bitte an, guck dir das an oder wenn dir das auffällt', dann ist das gut, aber er hat nur zum mir gesagt: 'Der ist ein Zappelphilipp und kann ganz gerne mal unbequem und unfair boxen, aber er boxt auch sehr offen und das kann ihm mir gegenüber zum Verhängnis werden.'"

Liebe zum Kampfsport

Nicht nur Deniz Ilbay machte Eko Fresh zum Boxfan. Seine Vorliebe für den Sport besteht schon länger, erzählt er: "Boxen ist einfach One on One. Das gab es auch, bevor MMA so groß wurde. Das war so das Ding, das Event. Man hat sich hingesetzt und das war eine abendfüllende Geschichte. Ich war dann für den einen oder den anderen und es hat Spaß gemacht", erzählt er aus den Anfängen seiner Box-Leidenschaft.

Gerade dieses ehrliche Mann gegen Mann ist es, was für ihn den besonderen Reiz ausmacht. "Dieser Urinstinkt, dieses One on One. Es kann nur einen geben."

Kampfabend mit Ilbay in Arendal

Live am Ring in der Hall hat Eko Fresh seinen Freund aber noch nie erlebt. Das st der Fluch des Erfolges, die Zeit ist dann nicht immer selbstbestimmt. "Ich wollte beim letzten Kampf dabei sein, konnte aber nicht. Ich hatte einen Auftritt. Aber es ist logisch, früher oder später werde ich bei einem Kampf da sein."

Für Ilbays Kampf gegen Jonathan Jose Eniz hätte Eko Fresh ohnehin ins norwegische Arendal fliegen müssen. SPORT1 überträgt den Kampfabend am Samstag, ab 21.15 Uhr im LIVESTREAM. Am Sonntag zeigt SPORT1 die Highlights im Free-TV.

Der Herausforderer aus Köln freut sich dennoch riesig auf den Kampf: "Ich glaube, dass es dort eine riesen Stimmung geben wird", sagt Deniz Ilbay. "Wenn sich die Chance ergibt und ich ihn K.o. hauen kann, werde ich das tun." Eko Fresh wird sicher die Daumen drücken.