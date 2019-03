Die nächste Heimspiel für den Wolfsburger Boxer Patrick Wojcicki rückt näher - vorbereitet hat sich der 27-Jährige diesmal aber in einem anderen Land.

Wojcicki wird am übernächsten Samstag seinen IBF-Intercontinental-Titel in einer Pflichtverteidigung gegen den Argentinier Marcelo Fabian Caceres aufs Spiel setzen (Boxen: Sauerland-Gala mit Patrick Wojcicki am 6. April ab 21 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM auf SPORT1).

Die vergangene Woche verbrachte er mit seinem Trainer Antonino Spatola und Trainingspartner und Kumpel Limi Tairi in Birmingham, wo er sich unter anderem mit Team-Sauerland-Boxer Zach Parker auf seinen Kampf vorbereitete.

Wojcicki: "Abwechslung hat sehr gut getan"

"Die Abwechslung und die anderen Trainingseindrücke haben mir sehr gut getan", berichtet Wojcicki: "Wir haben auch hier intensiv gearbeitet, aber mal aus dem Alltag rauszukommen, setzt neue Reize. Zu meinen Amateur-Zeiten habe ich mich ebenfalls regelmäßig im Ausland vorbereitet und konnte immer wertvolle Erfahrungen sammeln."

Inzwischen befindet sich Wojcicki wieder in seiner Heimat und bereitet sich dort mit seinem Trainer-Team auf den Kampfabend vor. Wojcicki ist voller Zuversicht: "Der CongressPark wird mich erneut zum Sieg tragen, die Vorfreude ist groß, ich werde alles dafür geben, den Titel in Wolfsburg zu behalten!"

Ebenfalls Teil der Gala wird der mit Spannung erwartete Rückkampf zwischen Denis Radovan und Ronny Mittag sein, die sich im Dezember unentschieden getrennt hatten.

Sauerland Box-Gala in Wolfsburg LIVE auf SPORT1

Die Sauerland Box-Gala wird am 6. April ab 21 Uhr LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM übertragen.