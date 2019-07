Am Sonnabend, 17. August 2019 veranstaltet das Team Sauerland seine nächste Boxgala. In der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen bestreiten Lokalmatador Vincent Feigenbutz und der noch ungeschlagene Spanier Cesar Nunez den Hauptkampf des Abends. Der Kampfabend wird live im TV auf SPORT1 übertragen.

Feigenbutz mit Kampfansage an Nunez

"Cesar Nunez ist bislang noch ungeschlagen, aber ich werde ihm seine erste Niederlage zufügen und setze alles daran, den Kampf vorzeitig zu beenden. Ludwigshafen kann sich auf eine tolle Boxnacht freuen", sagte Vincent Feigenbutz.

"Jetzt geht es darum, dass ich mich mit meinem Team optimal vorbereite. Das wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich freue mich sehr darauf, am 17. August endlich wieder in den Ring zu steigen!"

Die Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen ist für Vincent Feigenbutz ein gutes Pflaster: Am 15. September 2018 besiegte er Yusuf Kangül durch technischen K.o. in der sechsten Runde. Seinen letzten Kampf absolvierte er am 26. Januar dieses Jahres, als er den Polen Przemyslaw Opalach in seiner Heimatstadt Karlsruhe nach technischem K.o. in Runde fünf besiegen konnte.

Für den 23-Jährigen war es bereits der 27. Knockout im 30. Profikampf, der Feigenbutz wieder in die Reichweite eines Weltmeisterschaftskampfes gerückt hat. In der IBF-Weltrangliste belegt er derzeit Rang 3, die WBA führt ihn an Position 5, die WBO an 7. Stelle.

Nunez zeigt Respekt vor Feigebutz

"Auf dem Papier ist Vincent ein hervorragender sowie erfahrener Boxer und vielleicht mein bislang stärkster Gegner", so Cesar Nunez.

"Allerdings sind mir Kampfrekorde ziemlich egal. Ich will die Besten boxen, darum war ich sofort Feuer und Flamme für dieses Duell. Ich kann den Kampfabend jetzt schon kaum erwarten, um den Boxfans in Deutschland eine tolle Show zu bieten. Ich will der Welt zeigen, dass es da draußen mehr Boxer von der Sorte eines Andy Ruiz gibt, die am Ende alle Fans und Experten überraschen!"