Der Rückkampf zwischen Box-Weltmeister Andy Ruiz Jr. (USA) und dem Briten Anthony Joshua findet am 7. Dezember in Diriyya in Saudi-Arabien statt. Das teilte Joshuas Promotion Matchroom Boxing am Freitag mit.

Der Kampf wird unter dem Motto "Clash on the Dunes" (Kräftemessen in den Dünen) ausgetragen.

Ruiz, der als Ersatzkämpfer eingesprungen war, hatte Joshua Anfang Juni im Madison Square Garden in New York völlig überraschend durch technischen K.o. besiegt und dem bis dahin ungeschlagenen Briten seine drei Schwergewichts-Gürtel der WBA, WBO und IBF abgenommen.

Anzeige

DAZN gratis testen und Kampfsport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Ursprünglich war geplant, dass der Rückkampf in Joshuas Heimat ausgetragen wird. Ein Re-Match war Teil der vertraglichen Abmachungen.

Nicht der erste größere Boxkampf in Saudi-Arabien

Saudi-Arabien war zuletzt schon mehrfach Schauplatz größerer Boxkämpfe, unter anderem fand dort im September 2018 das Finale der Muhammad Ali Trophy zwischen Sieger Callum Smith und George Groves statt. Auch der Brite Amir Khan boxte jüngst im Wüstenstaat gegen Billy Dib.

Auch diverse Events der Wrestling-Promotion WWE fanden in Saudi-Arabien statt, das sich zudem auch um Rennen der Formel E bemüht. Wegen der Menschenrechtssituation im autoritär regierten Land gab es aber auch immer wieder Kritik an den sportlichen Kooperationspartnern.