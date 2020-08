In einem spannenden Kampf setzte sich Vincent Feigenbutz bei der Fight-Night in Berlin nach Punkten gegen Agon-Boxer Jama Saidi aus Köln durch.

Damit sicherte sich der frühere "K.o.-Prinz" aus Karlsruhe den Titel als neuer IBF-Intercontinental-Champion. Die Entscheidung der Kampfrichter fiel einstimmig aus.

"Wir wussten von Anfang an, dass er (Saidi; Anm. d. Red.) ein starker Mann ist. Wir wussten, dass wir ihn nicht unterschätzen dürfen. Wir haben den Kampf sehr ernst genommen und uns gut vorbereitet. Und wir haben eine gute Leistung gebracht", erklärte der 24-Jährige nach dem Fight bei SPORT1.

Der Titel bedeute ihm sehr viel, gerade weil er in einer neuen Gewichtsklasse kämpfe, so Feigenbutz. "Dass ich den Kampf gewonnen habe, jetzt wieder einen Titel habe und wieder oben in der Weltspitze bin, ist umso schöner."

Nach einem kurzen Intermezzo als Weltmeister 2015 musste Feigenbutz schmerzhafte Rückschläge hinnehmen. 2020 trennte er sich von seinem langjährigen Manager Rainer Gottwald. Der Kampf gegen Agon-Boxer Saidi sollte ein Neuanfang werden - mit Erfolg.