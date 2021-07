Mixed-Martial-Arts-Star Connor McGregor ist keine 24 Stunden nach seinem doppelten Beinbruch im Kampf gegen Dustin Poirier erfolgreich operiert worden - und will ins Octagon zurückkehren. Während eines dreistündigen Eingriffs wurden Frakturen an Schien- und Wadenbein behandelt, das teilte das Management des 32-Jährigen am Montagmorgen mit.

"Alles lief nach Plan, ich fühle mich hervorragend", sagte McGregor in einer Videobotschaft: "Ich bin jetzt sechs Wochen auf Krücken, und dann wird wieder aufgebaut. Dustin, du kannst diesen Sieg feiern wie du willst, aber du hast nichts dazu beigetragen."

Eine Ansage machte er auch gleich noch: "Weiter und vorwärts geht's. Wir schütteln uns und dann kommen wir besser denn je zurück." (McGregor vs. Poirier: Die Reaktionen von Mayweather, Khabib, Jake und Logan Paul)

Conor McGregor vor viertem Kampf gegen Dustin Poirier

Der Ire war am Ende der ersten Runde umgeknickt und musste aufgeben, der Leichtgewichtskampf wurde offiziell als "medizinischer Abbruch" gewertet. Es war die zweite Niederlage für McGregor im dritten Aufeinandertreffen mit dem US-Amerikaner.

Schon bei der Pressekonferenz nach dem Kampf sagte UFC-Boss Dana White, McGregor werde nach seiner Genesung eine erneute Chance gegen Poirier erhalten. Nach Angaben der Ärzte stehen die Chancen auf eine Rückkehr in den Ring gut, teilte das Management nach der OP mit.

Rund um den Kampf gab es viel böses Blut zwischen den beiden. McGregor beleidigte Poiriers Frau Jolie in einem Tweet im Vorfeld und dann noch einmal im Ring, während er behandelt wurde (und kassierte dafür von ihr den Stinkefinger).

"Der Kerl ist ein Drecksack", sagte Poirier nach dem Kampf, "und Karma ist ein Spiegel. Wir werden nochmal kämpfen, entweder im Ring, oder auf der Straße."