In der Nacht zum Montag lieferte WWE mit Backlash ihre misslungenste Großveranstaltung seit langem, in der Nacht darauf arbeitete die Wrestling-Liga auf Besserung hin.

Bei der TV-Show Monday Night RAW begann der Hype für Money in the Bank am 17. Juni - und die beiden Hauptmatches nahmen erste Formen an.

RAW-General-Manager Kurt Angle kündigte wie erwartet zwei Money-in-the-Bank-Leitermatches mit Teilnehmern aus dem RAW- und SmackDown-Kader an. Je acht Männer und Frauen kämpfen darin um ein großes Titelmatch, das sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Lauf des darauffolgenden Jahres einlösen können.

Die ersten Qualifikations-Matches für MITB wurden auch schon angesetzt: Bei den Frauen qualifizierte sich Ember Moon mit einem Sieg über Sasha Banks und Ruby Riott. Bei den Männern löste der Hüne Braun Strowman sein Ticket mit einem Sieg über Kevin Owens - und wird dem sonst eher von Technikern und Highflyern geprägten Match eine ungewohnte Dynamik geben.

Jinder Mahal kostet Reigns den MITB-Platz

Im Hauptkampf der Show kämpften Roman Reigns, Sami Zayn und Finn Balor um den zweiten Platz im Leitermatch.

Topstar Reigns - dessen Backlash-Hauptkampf gegen Samoa Joe von den Fans mit Missachtung bestraft wurde - schien wieder der sichere Sieger zu sein. Ein Eingriff des früheren World Champions Jinder Mahal aber kostete ihn das Match.

Mahal war zuvor ein Sieg gegen Chad Gable gelungen - mit dem er sich für eine überraschende Niederlage revanchierte. Zum Ärger des "Modern Day Maharaja" reichte Angle das aber nicht aus, um ihm einen Money-in-the-Bank-Platz zu gewähren. Mahal ließ seinen Frust darüber dann an Reigns aus und brachte ihn ins Stolpern, als der gerade Balor den Spear verpassen wollte.

Nachdem Zayn Reigns daraufhin mit dem Helluva Kick ausschaltete, verpasste Balor Zayn einen Dropkick und den Coup de Grace und gewann den Kampf.

Es sieht so aus, als ob Reigns bei Money in the Bank auf Mahal treffen wird, wenn er nicht stattdessen seine dritte Chance gegen Universal Champion Brock Lesnar erhält.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Money in the Bank Qualifying Match: Braun Strowman besiegt Kevin Owens

Baron Corbin & The Revival besiegen Apollo Crews, No Way Jose & Titus O'Neil

Money in the Bank Qualifying Match: Ember Moon besiegt Ruby Riott, Sasha Banks

Jinder Mahal besiegt Chad Gable

Dolph Ziggler & Drew McIntyre besiegen Heath Slater & Rhyno

Bobby Roode besiegt Elias

Intercontinental Title Match: Seth Rollins (c) besiegt Mojo Rawley

Money in the Bank Qualifying Match: Finn Balor besiegt Roman Reigns, Sami Zayn