Knapp drei Jahre nach seinem Rauswurf wegen eines Rassismus-Skandals ist Hulk Hogan offiziell zurück bei WWE.

Die weltgrößte Wrestling-Liga hat am Sonntag die Wiederaufnahme des 64-Jährigen in ihre Hall of Fame verkündet - es sieht auch alles danach aus, als ob er in der Nacht bei der Großveranstaltung Extreme Rules 2018 auftritt.

WWE verwies in ihrem Statement darauf, dass Hogan sich für seine öffentlich gewordenen Ausfälle mehrfach entschuldigt und sich zuletzt auch karitativ für Jugendliche engagiert habe, "damit diese aus seinen Fehlern lernen".

Hogan war im Mai in die Hall of Fame des "Boys & Girls Club of America" aufgenommen worden, einer wohltätigen Organisation, die sich der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern verschrieben hat.

Hulk Hogan wohl bei WWE Extreme Rules

Hogan wurde im Lauf des Tages auch am Flughafen von Cleveland gesichtet, zwei Autostunden entfernt von Pittsburgh, dem Veranstaltungsort von Extreme Rules.

Das Aushängeschild des ersten großen WWE-Booms in den achtziger Jahren (als WWE noch WWF hieß) wurde 2015 gefeuert, als ein im Jahr 2006 heimlich aufgenommenes Sex-Tape publik wurde, in dem Hogan rassistische Kommentare über den damaligen Partner seiner Tochter Brooke abließ. Im Zuge seiner Entlassung wurde zwischenzeitlich jede Verbindung von WWE mit Hogan getilgt, auch aus der Ruhmeshalle der Promotion wurde er entfernt.

Hogan - der seit Anfang 2012 nicht mehr im Ring aktiv ist - war damals noch in einer Botschafter-Rolle für WWE aktiv. Einen ähnlichen Job dürfte er auch jetzt wohl wieder bekommen.