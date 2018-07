Ein Ultimatum für Brock Lesnar und ein Herausforderer am Horizont: Bei WWE Extreme Rules 2018 zeichnete sich das potenzielle Abgangs-Szenario für den zur UFC zurückkehrenden Universal Champion ab.

Außerdem bot die Großveranstaltung in Pittsburgh das Comeback eines vielfachen World Champions und einen sehenswerten, über 30 Minuten langen Hauptkampf - mit dramatischem Finale.

SPORT1 fasst die Highlights zusammen:

- Direkt nach dem Eröffnungskampf - bei dem das B-Team aus Curtis Axel und Bo Dallas Matt Hardy und Bray Wyatt die RAW Tag Team Titles abnahm - wurde Kurt Angle, General Manager der Montagsshow Monday Night RAW, zur Lesnar-Situation interviewt. Er verkündete, dass er es nicht mehr dulden werde, dass sich Lesnar einer Titelverteidigung verweigere. Lesnar solle morgen bei RAW auftauchen, in ein Titelmatch einwilligen oder er werde ihm den Titel aberkennen.

- United States Champion Jeff Hardy musste gleich zwei böse Überraschungen einstecken: Erst überrumpelte ihn sein Herausforderer Shinsuke Nakamura noch vor dem offiziellen Matchbeginn mit einem Kniestoß und nahm ihm den Titel nach wenigen Sekunden ab. Dann tauchte Randy Orton nach zweimonatiger Verletzungspause wieder auf. Er schien Hardy vor weiteren Attacken Nakamuras verteidigen zu wollen - wandte sich aber stattdessen selbst gegen ihn und trat ihm in die Leistengegend.

- In einem Steel Cage Match besiegte Kevin Owens überraschend das "Monster Among Men" Braun Strowman - allerdings zu einem hohen Preis: Strowman verpasste Owens einen Chokeslam vom Käfigrand und beförderte ihn aus mehreren Metern Höhe durch einen Kommentatorentisch. Owens musste von Sanitätern abtransportiert werden, war aber dennoch offizieller Sieger des Matches, da er den Käfig so als Erster verlassen hatte.

- Im lange aufgebauten Duell zwischen Roman Reigns und Bobby Lashley behielt etwas überraschend Rückkehrer Lashley über den Topstar der vergangenen WWE-Jahre mit einem Spear die Oberhand. Lashley empfahl sich damit als kommender Herausforderer für Lesnar beim SummerSlam am 19. August.

- WWE-Champion AJ Styles behielt seinen Titel mit dem Phenomenal Forearm gegen Herausforderer Rusev.

- Als Hauptkampf der Show hob sich WWE ungewohnterweise das Match um den Intercontinental Title auf - bei dem Ex-Champion Seth Rollins Gürtelträger Dolph Ziggler in einem so genannten Iron Man Match forderte: Wer innerhalb eines 30-minütigen Zeitlimits den Gegner häufiger in die Knie zwingt, gewinnt.

Rollins legte einen guten Start hin, führte 2:0, sogar 3:0, als Zigglers Partner Drew McIntyre Rollins attackierte und Rollins damit noch einen Punkt durch Disqualifikation bescherte. McIntyre wurde dann vom Ring verbannt, hatte Rollins aber genug geschwächt, dass Ziggler ins Match finden konnte. Der "Show-off" sammelte selbst drei "Falls" und ging mit einem unfairen Cover, bei dem er die Hebelwirkung mit den Seilen verstärkte, sogar 4:3 in Führung. Rollins schaffte unter dem Jubel der Fans noch den Ausgleich und erwischte Ziggler kurz vor Ablauf des Zeitlimits noch mit dem Stomp - jedoch zu spät, um Ziggler ein weiteres Mal zu pinnen.

Ziggler feierte schon die Titelverteidigung, die ein Unentschieden eigentlich bedeutet hätte, als Angle noch einmal auftauchte und das Match neu startete - es solle per Sudden Death einen Sieger geben. Rollins wartete begierig, Ziggler in Empfang zu nehmen, wurde aber einmal mehr vom wieder auftauchenden McIntyre abgelenkt. Ziggler nutzte die Verwirrung, verpasste Rollins den Zig Zag und verließ die Arena dann doch als Sieger.

Die Ergebnisse von WWE Extreme Rules 2018:

RAW Tag Team Title Match: The B-Team besiegt Bray Wyatt & Matt Hardy (c) - TITELWECHSEL!

Finn Balor besiegt Baron Corbin

WWE SmackDown Women's Title Match: Carmella (c) besiegt Asuka

WWE United States Title Match: Shinsuke Nakamura besiegt Jeff Hardy (c) - TITELWECHSEL!

Steel Cage Match: Kevin Owens besiegt Braun Strowman

SmackDown Tag Team Title Match: The Bludgeon Brothers (c) besiegen Team Hell No

Bobby Lashley besiegt Roman Reigns

RAW Women's Title Match: Alexa Bliss (c) besiegt Nia Jax

WWE Title Match: AJ Styles (c) besiegt Rusev

Intercontinental Title 30 Minute Iron Man Match: Dolph Ziggler besiegt Seth Rollins (5:4)