In der Nacht nach WrestleMania 34 kehrte Bobby Lashley zu WWE zurück, nun steht er erstmals wieder im Mittelpunkt einer Großveranstaltung.

WWE Extreme Rules 2018 ist um das erstmals ausgetragene Duell zwischen Lashley und Roman Reigns aufgebaut - dessen Sieger wohl letztlich WWE Universal Champion Brock Lesnar beim SummerSlam herausfordern wird.

Weitere Highlights der Show: WWE-Champion AJ Styles trifft auf Rusev, Intercontinental Champion Dolph Ziggler im potenziell besten Match des Abends auf Seth Rollins, RAW-Damenchampion Alexa Bliss auf Nia Jax - vor den Augen der im Publikum sitzenden Rivalin Ronda Rousey.

Außerdem tut sich Kane in seinem womöglich letzten WWE-Match noch einmal mit Daniel Bryan zusammen, das reformierte Team Hell No fordert die Bludgeon Brothers um die Tag-Team-Titel von SmackDown heraus.

Bei der Kickoff-Show feiert außerdem der Deutsche Alexander Wolfe sein Pay-Per-View-Debüt für WWE: Als Teil der Gruppierung SAnitY bekommt er es mit The New Day zu tun.

SPORT1 hat alle Infos zur Show:

Die Match-Card von WWE Extreme Rules 2018:

Bobby Lashley vs. Roman Reigns

WWE Title Match: AJ Styles (c) vs. Rusev

Intercontinental Title 30 Minute Iron Man Match: Dolph Ziggler (c) vs. Seth Rollins

United States Title Match: Jeff Hardy (c) vs. Shinsuke Nakamura

RAW Women's Title Extreme Rules Match: Alexa Bliss (c) vs. Nia Jax

SmackDown Women's Title Match: Carmella (c) vs. Asuka (James Ellsworth hängt in einem Käfig über dem Ring)

SmackDown Tag Team Title Match: The Bludgeon Brothers (Harper & Rowan) (c) vs. Team Hell No (Daniel Bryan & Kane)

RAW Tag Team Title Match: Bray Wyatt & Matt Hardy (c) vs. The B-Team (Bo Dallas & Curtis Axel)

Steel Cage Match: Braun Strowman vs. Kevin Owens

Finn Balor vs. Baron Corbin

Kickoff-Show:

The New Day vs. SAnitY

Andrade Almas vs. Sin Cara

Uhrzeit, TV- und Livestream-Infos:

WWE Extreme Rules 2018 beginnt in der Nacht zum Montag, den 16. Juli, ab 1 Uhr deutscher Zeit. Die Veranstaltung ist im Livestream auf dem WWE Network und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show läuft ab 0 Uhr im Network, ab 0.30 Uhr bei Sky.