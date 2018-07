WrestleMania, der Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien - und nun im ehrwürdigen Madison Square Garden: Der legendäre Undertaker hat unter lautem Jubel sein drittes WWE-Match des Jahres bestritten.

Bei einem nicht fürs TV aufgezeichneten Kampfabend in New York - am selben Abend, als sein alter Rivale Brock Lesnar bei der UFC für Schlagzeilen sorgte - stand der 53-Jährige wieder im Ring, in einem Sechs-Mann-Tag-Team-Match zusammen mit Roman Reigns und Braun Strowman.

Zusammen mit den beiden Stars der neuen Generation traf der Deadman auf Kevin Owens, Baron Corbin und Elias - in einem Kampf, der den zu erwartenden Verlauf nahm.

Reigns und Strowman bestritten den Großteil des Matches und arbeiteten auf den Moment hin, an dem sie den Taker schließlich einwechselten, zur hörbaren Freude der Zuschauer.

Die Legende zeigte dann ihre üblichen Aktionen und strich mit dem Tombstone Piledriver gegen Owens den Sieg ein.

Das Match war alles in allem "business as usual", weiter offen bleibt die Frage, wann der Taker ins reguläre WWE-Programm zurückkehrt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es eine Fortsetzung der Fehde gegen Topstar John Cena geben, den der Undertaker bei WrestleMania klar besiegte. Fest steht außerdem ein weiteres Match des Undertakers gegen Triple H bei einer Show im australischen Melbourne am 6. Oktober.