Monatelang spannte das wandelnde Wrestling-Denkmal seine Fans auf die Folter, doch am Ende enttäuschte er sie nicht.

Bei WWE WrestleMania 34 feierte der Undertaker ein Jahr nach seinem vermeintlichen Abschied sein Ring-Comeback - das am Ende völlig anders lief als erwartet.

WWE stiftet weitere Verwirrung

Seit Wochen hatte Superstar John Cena den 53-Jährigen provoziert, bei der Mega-Show im Superdome von New Orleans gegen ihn anzutreten.

Der Undertaker reagierte schlicht nicht darauf, das große Match wurde bis zum Beginn der Show nicht verkündet - und auch währenddessen machte WWE sich einen Spaß daraus, die Undertaker-Fans noch weiter zu verwirren.

Cena saß zunächst als Fan in der ersten Reihe und sah sich die ersten Matches der Show als Zuschauer an. Nach einer Weile rannte ein Ringrichter zu ihm und teilte ihm etwas mit, worauf Cena begeistert in den Backstage-Bereich rannte.

Undertaker schockt John Cena

Cena kam später in seinem Wrestling-Outfit zum Ring, das Licht ging aus - und unter Buhrufen des Publikums kam anstelle des Undertakers der singende Bösewicht Elias zum Ring.

Der "Drifter" machte sich über Cena, den Undertaker und die Fans lustig und kassierte dafür eine Abreibung von Cena. Das Licht ging dann nochmal aus - und diesmal gab es tatsächlich den berühmten Gänsehaut-Einmarsch des "Deadman".

Was dann passierte, war für die Zuschauer eine echte Überraschung: Anstelle des erwartet ausgeglichenen Matches gab es eine Machtdemonstration des Undertakers.

Letzte WrestleMania? Sieht nicht so aus

Das Phenom dominierte den größten WWE-Star der vergangenen 15 Jahre mit seinen berühmten Standard-Aktionen – den Snake Eyes, dem Seiltanz, dem Chokeslam.

Cenas einziger Offensiv-Move, der Five-Knuckle-Shuffle, lief ins Leere, als sich der Undertaker auf seine ebenso bekannte Weise wie ein Zombie erhob.

Mit seinem Finisher, dem Tombstone, beendete der Undertaker nach wenigen Minuten den Kampf - sein 24. Sieg im 26. WrestleMania-Kampf - und verließ den Ring unter dem Jubel des Publikums.

Der unter Hüftproblemen leidende Deadman wirkte in besserem körperlichen Zustand als bei seiner Niederlage gegen Roman Reigns im vergangenen Jahr.

Und die Art und Weise seines Comebacks spricht dafür, dass der Kampf immer noch nicht sein letzter war.