Es ist die "größte Party des Sommers" - und nach WrestleMania die zweitwichtigste Veranstaltung im Jahr für die Wrestling-Liga WWE.

Beim SummerSlam in New Yorker Barclays Center geben sich zahlreiche Stars die Ehre und stellen die Weichen für die kommenden Monate - und sogar Universal Champion Brock Lesnar ist dabei.

Das "Biest" absolviert sein erstes Match seit April, wieder geht es gegen seinen Erzrivalen Roman Reigns: Bei den letzten Aufeinandertreffen durfte Lesnar - teils auf kontroverse Art und Weise - seinen Titel behalten. Auch diesmal?

Viel deutet auf die bereits bei WrestleMania 34 erwartete "Stabübergabe" hin, zumal Lesnars Vertrag in den kommenden Wochen ausläuft und er sein voraussichtlich letztes WWE-Match vor der Rückkehr zur UFC bestreitet.

Ein weiteres Highlight beim Slam ist das Match um den RAW-Frauengürtel: Ronda Rousey will sich im zweiten Anlauf den Titel von Alexa Bliss sichern und ihren Triumphzug durch WWE krönen.

Der SummerSlam ist auch alljährlich ein Ort der Comebacks: Für 2018 gibt es Gerüchte um Auftritte von Rückkehrer Dean Ambrose und WWE-Legende Rey Mysterio.

Die Match-Card von WWE SummerSlam 2018:

WWE Universal Championship: Brock Lesnar (c) vs. Roman Reigns

WWE Championship: AJ Styles (c) vs. Samoa Joe

WWE RAW Women's Championship: Alexa Bliss (c) vs. Ronda Rousey

Kevin Owens vs. Braun Strowman (Wenn Strowman verliert, erhält Owens dessen Money-in-the-Bank-Koffer)

WWE United States Championship: Shinsuke Nakamura (c) vs. Jeff Hardy

WWE SmackDown Women's Championship: Carmella (c) vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair

WWE Intercontinental Championship: Dolph Ziggler (c) vs. Seth Rollins

Baron Corbin vs. Finn Balor

WWE Cruiserweight Championship: Cedric Alexander (c) vs. Drew Gulak

Uhrzeit, TV- und Livestream-Infos:

WWE SummerSlam 2018 beginnt in der Nacht zum Montag, den 20. August, ab 1 Uhr deutscher Zeit. Die Veranstaltung ist im Livestream auf dem WWE Network und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show läuft am Sonntag ab 23 Uhr im Network und bei Sky.