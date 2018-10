Nach der Krebs-Diagnose des bisher amtierenden WWE Universal Champions Roman Reigns ergibt sich ein neuer Hauptkampf für die Großveranstaltung Crown Jewel am 2. November.

Der eigentlich geplante Dreikampf zwischen Reigns, Brock Lesnar und Braun Strowman um den Gürtel wird zu einem Duell um den vakanten Gürtel. Zweiter Hauptkampf der Veranstaltung im saudi-arabischen Riad ist ein Legendenduell zwischen dem Undertaker und Kane sowie der D-Generation X (Shawn Michaels und Triple H).

Brock Lesnar eigentlich vor Abgang

Unter normalen Umständen dürfte Strowman der Sieger des Titelkampfs sein, denn Lesnars Match war eigentlich nur noch als einmaliger Zusatz-Auftritt gedacht: Lesnars Vertrag mit WWE ist ausgelaufen, er ist auch dem Weg zurück zur realen Kampfsport-Liga UFC.

Die ungewisse Zukunft von Reigns könnte für WWE-Boss Vince McMahon jedoch ein Anlass sein, noch einmal mit Lesnar in Verhandlungen zu treten und ihm ein neues Angebot für einen längeren Verbleib zu unterbreiten.

Über den Austragungsort von Crown Jewel herrschte lange Unsicherheit, weil das saudische Regime wegen des mutmaßlichen Mordes an Regimekritiker Jamal Khashoggi in der türkischen Botschaft in Istanbul international am Pranger steht. Wie die Wrestling-Liga am 25. Oktober in ihrem Quartalsbericht mitteilte, geht die Show jedoch planmäßig über die Bühne.

WWE hat mit dem autoritär regierten Saudi-Arabien einen zehn Jahre laufenden Vertrag über eine "strategische Multi-Plattform-Partnerschaft" abgeschlossen. Crown Jewel ist nach dem Greatest Royal Rumble im April die zweite Veranstaltung, die im Zuge des angeblich 500 Millionen Dollar schweren Deals steigt. Aufgrund der Sittengesetze im Land dürften bei den Shows in Saudi-Arabien nur die Männer von WWE antreten.

Die Match-Card:

WWE Universal Title Match (vakant): Brock Lesnar vs. Braun Strowman

WWE Title Match: AJ Styles (c) vs. Daniel Bryan

The Undertaker & Kane vs. D-Generation X (Shawn Michaels & Triple H)

World-Cup-of-WWE-Turnier mit John Cena, Kurt Angle, Jeff Hardy, Randy Orton, Seth Rollins, Dolph Ziggler, The Miz, Rey Mysterio

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Cesaro & Sheamus (c) vs. The New Day

WWE Crown Jewel 2018: Datum, Uhrzeit, TV, Livestream

Crown Jewel ist am 2. November um 18 Uhr deutscher Zeit auf Sky Select und dem Streamingportal WWE Network zu sehen.