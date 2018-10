Bereits im Juli wurde die historische Wrestling-Show WWE Evolution 2018 verkündet, nun nimmt Sie mehr und mehr Gestalt an.

Zum ersten Mal in der Geschichte der weltgrößten Showkampf-Liga gibt es eine Großveranstaltung nur für Frauen - auch als Gegengewicht zu den nun regelmäßigen, umstrittenen WWE-Shows in Saudi-Arabien, die aufgrund der örtlichen Sittengesetze den Männern vorbehalten sind.

Im Nassau Coliseum in New Jersey steht das Duell der beiden in den USA bekanntesten WWE-Frauen im Mittelpunkt: Die frühere UFC-Queen Ronda Rousey verteidigt ihren RAW-Damentitel gegen die auch durch die Reality-Show "Total Bellas" bekannte Nikki Bella.

Außerdem gibt es mehrere Comebacks großer Namen aus der Vergangenheit. Die Hall-of-Fame-Mitglieder Trish Stratus (42) und Lita (43) tun sich zusammen und treffen auf Mickie James und Alicia Fox. Fox ersetzt kurzfristig Alexa Bliss, die wegen einer nicht näher benannten Verletzung ausfällt.

Für eine Battle Royal, in der die Stars von heute auf die von gestern treffen, sind Torrie Wilson, Kelly Kelly, Michelle McCool, Ivory, Molly Holly, Maria Kanellis und sogar Neunziger-Jahre-Star Alundra Blayze angekündigt.

Nicht nur die Frauen aus den Hauptkadern RAW und SmackDown bekommen eine Bühne: Es gibt auch Matches mit den Stars von NXT und das diesjährige Finale des Mae-Young-Classic-Turniers.

SPORT1 gibt den Überblick über die Matches.

Die Match-Card:

WWE RAW Women's Title Match: Ronda Rousey (c) vs. Nikki Bella

WWE SmackDown Women's Title Last Woman Standing Match: Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair

NXT Women's Title Match: Kairi Sane (c) vs. Shayna Baszler

Lita & Trish Stratus vs. Alicia Fox & Mickie James

Bayley, Natalya & Sasha Banks vs. The Riott Squad (Ruby Riott, Liv Morgan & Sarah Logan)

Mae Young Classic Final: Io Shirai vs. Toni Storm

Women's Battle Royal - bestätigte Teilnehmerinnen: Tamina, Billie Kay, Peyton Royce, Alicia Fox, Ember Moon, Nia Jax, Dana Brooke, Asuka, Mandy Rose, Sonya Deville, Carmella, Lana, Naomi, Torrie Wilson, Michelle McCool, Alundra Blayze, Ivory, Kelly Kelly, Maria Kanellis, Molly Holly

WWE Evolution 2018: Datum, Uhrzeit, TV, Livestream

Evolution ist in der Nacht zum Montag, den 29. Oktober, um 1 Uhr deutscher Zeit auf Sky Select und dem Streamingportal WWE Network zu sehen.