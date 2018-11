Dicke Überraschung bei WWE SmackDown Live: Daniel Bryan ist neuer WWE-Champion - und legte zugleich einen Heel-Turn, einen Wandel zum Bösewicht hin.

Im kurzfristig angesetzten Hauptkampf der letzten großen TV-Show vor der Großveranstaltung Survivor Series am Sonntag besiegte Bryan Styles unfair nach einem Tritt in den Unterleib und unterstrich seine neue Gesinnung danach, indem er unter Buhrufen der Fans noch zweimal auf Styles' Kopf eintrat.

Bryan, der bei WrestleMania 34 ein umjubeltes Comeback nach drei Jahren Zwangspause wegen einer schweren Kopfverletzung erlitten und zwischenzeitlich gar seine Karriere beendet hatte, tritt damit anstelle von Styles bei den Survivor Series gegen Brock Lesnar, den Universal Champion der Montagsshow Monday Night RAW an.

WWE vermeidet damit auch eine Wiederholung des Lesnar-Styles-Duells, das es schon im vergangenen Jahr bei den Series gab. Styles selbst hatte damals ähnlich überraschend kurz vor der Veranstaltung den Titel von Jinder Mahal gewonnen und hielt ihn 371 Tage lang. Bryan hat den Titel zum vierten Mal errungen.

Paul Heyman schürt Zoff zwischen AJ Styles und Daniel Bryan

Die überraschende Titel-Wende wurde gleich zu Beginn der Show eingeleitet: Styles sollte da eine Ansprache über sein Match gegen Lesnar halten, wurde aber unterbrochen von Paul Heyman, dem Manager Lesnars.

Der provozierte Styles mit der Aussage, dass Lesnar sich freue gegen den zweitbesten Performer von WWE anzutreten - neben Daniel Bryan.

Styles verwies dann darauf, dass er Bryan erst vor wenigen Wochen besiegt hätte, was dann Bryan auf den Plan rief, der sich den Hinweis verbat und sich mit Styles prügelte, als der sich nicht den Mund verbieten ließ.

SmackDown-Chef Shane McMahon sowie mehrere Ringrichter und Offizielle trennten die Streithähne, die spontane Ansetzung eines Titelmatches folgte.

Der Kampf verlief dann lange fair, bis Bryan am Ende dem Phenomenal Forearm von Styles auswich, der damit versehentlich den Ringrichter traf. Bryan nutzte das, zeigte den Tieftritt und machte den Sack dann mit seinem Running Knee zu.

Charlotte Flair ersetzt verletzte Becky Lynch

Eine weitere große Neuigkeit vor den Survivor Series: SmackDown-Damenchampion Becky Lynch verpasst sie. Die blutige Kopfverletzung, die sie sich bei der Invasion von RAW am Montag zuzog, beinhaltete neben einer gebrochenen Nase auch eine "schwere Gehirnerschütterung", wie WWE vermeldete.

In einer Ansprache an Fans und Kolleginnen ernannte Lynch ausgerechnet ihre Erzrivalin Charlotte Flair als Ersatz für das Match gegen RAW-Damenchampion Ronda Rousey.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Jeff Hardy besiegt Andrade Almas

Rey Mysterio besiegt The Miz

The Bar & The Big Show besiegen The New Day

WWE Title Match: Daniel Bryan besiegt AJ Styles (c) - TITELWECHSEL!