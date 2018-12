- WWE Monday Night RAW:

Die wichtigste wöchentliche TV-Show von WWE läuft in Deutschland jede Woche in der Nacht zum Dienstag live auf Sky 1, im Free-TV dann jeden Mittwoch auf Pro Sieben Maxx. Auf dem WWE Network werden die vergangenen RAW-Ausgaben mit etwa einem Monat Abstand hochgeladen. Highlight-Videos von RAW und allen anderen WWE-Sendungen gibt es auch auf den offiziellen WWE-Kanälen auf YouTube und anderen sozialen Medien.

- WWE SmackDown Live:

Ähnlicher Verlauf wie bei RAW: Jede Woche in der Nacht zum Mittwoch live auf Sky 1, im Free-TV am Donnerstag auf Pro Sieben Maxx, vergangene Ausgaben mit etwa einem Monat Abstand auf dem WWE Network.

---

Lesen Sie auch:

So funktioniert die Showkampf-Liga WWE

Das ABC der Wrestling-Fachbegriffe

---

- WrestleMania und andere Pay Per Views:

Es gibt in Deutschland zwei Wege, die jährlich um die 12 Großveranstaltungen von WWE legal live anzuschauen: Als Pay Per View bei Sky Select oder durch ein Abonnement des WWE Network, bei dem in der monatlichen Gebühr (11,89 US-Dollar - 9,99 plus Mehrwertsteuer, monatlich nach dem aktuellen Wechselkurs in Euro umgerechnet, ein Freimonat) alle Großevents inbegriffen sind.

- NXT mit TakeOver:

Die Shows des bei vielen WWE-Fans sehr beliebten Drittkaders NXT mit dem Fokus auf Talente und frisch verpflichtete Neuzugänge gibt es hierzulande nur auf dem WWE Network zu sehen: Es gibt dort eine wöchentliche Sendung, die jeweils in der Nacht zum Donnerstag zum ersten Mal ausgestrahlt wird. Meistens in den Nächten vor den wichtigsten Großveranstaltungen (WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam, Survivor Series) steigen zudem die großen TakeOver-Specials. Dasselbe Programmschema haben die wöchentlichen Shows des britischen Ablegers NXT UK, ebenfalls mit TakeOver-Specials.

- 205 Live:

Die Cruiserweights von WWE haben auch eine wöchentliche WWE-Network-Show, die Erstausstrahlung läuft ebenfalls in den Nächten zum Donnerstag auf dem Streaming-Portal.

- Weitere aktuelle Shows:

In unregelmäßigen Abständen veranstaltet WWE für ihre Network-Kunden Turniere wie das Cruiserweight Classic oder das Mae Young Classic. Recht frisch ist auch das Konzept der Mixed Match Challenge, eines Mixed-Showturniers, das auf Facebook gestreamt wird und danach auf dem Network landet.

- WCW, ECW und andere Shows von einst:

Auf dem WWE Network gibt es nicht nur alle großen TV-Shows und Großveranstaltungen aus der WWE-Vergangenheit, sondern auch die der 2001 von WWE aufgekauften Konkurrenz-Ligen WCW und ECW, inklusive aller Ausgaben der einstigen WCW-TV-Shows Monday Nitro und Thunder. Auch die Shows anderer Ligen aus der Vergangenheit, an denen WWE mittlerweile die Rechte hat, gibt es auf dem Network: die der AWA (American Wrestling Association), World Class Championship Wrestling (WCCW), Smoky Mountain Wrestling (SMW) und diverse andere.