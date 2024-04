FC Bayern: Dieses Trainer-Schicksal sollte den Rekordmeister warnen

Ralf Rangnick soll Österreich bei der Europameisterschaft in Deutschland trainieren, parallel aber auch die Saisonvorbereitung als kommender Coach beim FC Bayern vorantreiben. Ein Herkules-Projekt, wenn es denn so kommt.

Der Spanier wurde im Juli 2016 Nationaltrainer seines Heimatlandes und führte das Team souverän zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Wenige Wochen vor der WM verlängerte Lopetegui sogar seinen Vertrag bis 2020 – mit einer folgenreichen Ausstiegsklausel, die letztlich zu einem Knall führte.

Madrid-Deal vor WM-Start

Matthäus schaltet sich in Bayern-Zoff ein

"Krieg in München": Auch Spanien horcht auf

Ein Fakt, der den spanischen Verband blitzschnell handeln ließ. Einen Tag nach der Wechselverkündung wurde Lopetegui von der spanischen Trainerbank verbannt und ein neuer Trainer musste her.

Hierro springt ein

„Wir stecken in einer komplizierten Situation, die komplizierteste, die man sich vorstellen kann“, hatte Rubiales im WM-Quartier des früheren Welt- und Europameisters in Krasnodar damals verkündet. Am Ende übernahm Fernando Hierro den Job.