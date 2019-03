Ein entscheidender Halt noch auf der "Road to WrestleMania": In der Nacht zum Montag steigt WWE Fastlane 2019, die letzte Großveranstaltung der Wrestling-Liga vor ihrem Jahreshöhepunkt.

Das am meisten erwartete Match: Roman Reigns' wird nach seiner erfolgreich angeschlagenen Leukämie-Therapie erstmals wieder im Ring stehen - und zum möglicherweise letzten Mal zusammen mit Seth Rollins und Dean Ambrose als The Shield antreten. Ambrose wird WWE nach WrestleMania verlassen.

Wichtig mit Blick auch WrestleMania auch das Duell zwischen Kultstar Becky Lynch und Charlotte Flair. Besiegt Lynch ihre Rivalin, wird sie Flairs Damentitelmatch gegen Ronda Rousey bei WrestleMania hinzugefügt.

SPORT1 gibt den Überblick über die Matches - und informiert, wie sie Fastlane live im TV oder im Stream verfolgen können.

WWE Fastlane 2019 - die Match-Card:

WWE Title Match: Daniel Bryan (c) vs. Kevin Owens

The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins & Dean Ambrose) vs. Baron Corbin, Bobby Lashley & Drew McIntyre

Becky Lynch vs. Charlotte Flair

WWE SmackDown Women's Title Match: Asuka (c) vs. Mandy Rose

WWE RAW Tag Team Title Match: The Revival (c) vs. Aleister Black & Ricochet vs. Bobby Roode & Chad Gable

WWE SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) vs. The Miz & Shane McMahon

WWE Women's Tag Team Title Match: Bayley & Sasha Banks vs. Nia Jax & Tamina

Rey Mysterio vs. Andrade (Kickoff-Show)

The New Day (Big E & Xavier Woods) vs. Rusev & Shinsuke Nakamura

Fastlane im TV und im Livestream:

Elimination Chamber/No Escape ist in der Nacht zum Montag, den 11. März, ab 1 Uhr deutscher Zeit im WWE Network im Livestream und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show beginnt um 0 Uhr.