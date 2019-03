Bei WWE SmackDown Live blieb es noch offen, nun ist es offiziell: Bei WWE WrestleMania 35 treffen AJ Styles und Randy Orton aufeinander.

Die zunächst eher langsam aufgebaute Fehde der beiden Showkampf-Veteranen eskalierte am Sonntag bei der Großveranstaltung Fastlane, als Styles Orton mit einem spektakulären Phenomenal Forearm überraschte.

Zwei Tage darauf folgte bei SmackDown ein bissig-emotionales Verbalduell, bei dem beide diverse Anspielungen auf reale Hintergründe des jeweils anderen einbauten - unter anderem auch auf Styles' bald auslaufenden WWE-Vertrag.

Anzeige

Bissiges Verbal-Duell bei WWE SmackDown Live

Orton belächelte Styles dafür, dass er dieser viele Jahre seiner Karriere bei Independent-Shows und der früher zweitgrößten US-Liga Impact (TNA) verschleudert hätte, während er bei WWE schon Karriere machte - unter anderem nannte Orton dabei auch die frühere TNA-Chefin Dixie Carter beim Namen.

Styles wiederum kritisierte, dass Orton nur deshalb eine so große Karriere hingelegt hätte, weil er hinter den WWE-Kulissen so viele Förderer hätte. Wäre er den harten Weg durch die Independent-Ligen gegangen, auf die er so abschätzig herabsehe, hätte er sich dort nie durchgesetzt.

Die Mega-Show WrestleMania steigt am 7. April im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York. Hauptmatches sind der Damentitel-Dreikampf zwischen Ronda Rousey, Becky Lynch und Charlotte Flair sowie das Universal-Title-Duell Brock Lesnar gegen Seth Rollins.