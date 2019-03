Seit Jahr und Tag wird darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Bei WrestleMania 35 stehen erstmals die Frauen von WWE im Hauptkampf.

Die Wrestling-Liga bestätigte die historische Entscheidung ihres Chefs Vince McMahon am Montag in einer Pressemitteilung. Am 7. April wird das Match der UFC-Hall-of-Famerin Ronda Rousey gegen Becky Lynch und Charlotte Flair den Jahreshöhepunkt der Showkampf-Promotion beschließen.

Der Dreikampf um Rouseys RAW-Damentitel findet im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York statt, rund 80.000 Zuschauer werden erwartet. Angesetzt wurde er schon vor Wochen und dass es der Hauptkampf sein würde, war allgemein erwartet worden - erst jetzt aber hat WWE sich festgelegt.