Die neue Wrestling-Liga AEW hat einen populären Neuzugang bekannt gegeben.

Der bis Februar bei WWE unter Vertrag stehende Tye Dillinger steigt künftig für die Konkurrenz in den Ring.

Dillinger, der unter seinem früheren Kampfnamen Shawn Spears debütieren wird, wurde als Teilnehmer bei der 21-Mann Casino Battle Royal bekanntgegeben, die bei der ersten AEW-Show "Double or Nothing" am kommenden Samstag stattfinden wird.

WWE-Debüt beim Royal Rumble

Der 38-Jährige wird als zehnter Teilnehmer in das Match einsteigen - bereits bei WWE hatte er den Spitznamen "The Perfect 10".

Dillinger, der bereits zwischen 2006 und 2009 bei WWE unter Vertrag stand und 2013 zurückkehrte, war bei der Nachwuchs-Liga NXT ein sehr populärer Wrestler.

Nach seinem Aufstieg in die Hauptshows war er jedoch kaum im TV zu sehen und versank in der Undercard. Sein Debüt gab Dillinger übrigens im Royal Rumble 2017 - natürlich als zehnter Teilnehmer. Auch 2018 nahm er beim Rumble teil (erneut mit der Nr. 10). Dillinger ist mit Peyton Royce liiert, die derzeit als Teil der IIconics die Women's Tag Team Championship bei WWE hält.

Nächster Wechsel von WWE zu AEW

Anfang des Jahres bat er um seine Entlassung bei WWE und machte diese Bitte über Social Media öffentlich. Am 22. Februar gewährte ihm der Showkampf-Marktführer den Wunsch, nach dem üblichen dreimonatigen Antrittsverbot bei anderen Promotions konnte er nun einen Vertrag bei AEW unterzeichnen.

Der neue WWE-Rivale gab kürzlich einen TV-Deal mit TNT bekannt, andere früher bei WWE angestellte Wrestler bei AEW sind Goldust, Chris Jericho und AEW-Gründer Cody Rhodes.