Vor einigen Wochen sorgte das Tag Team The Revival für Unruhe, indem es halb-öffentlich um seine Entlassung bei WWE bat, nun will ein weiterer Wrestler gehen - und sagt es ganz offen.

Tye Dillinger, seit 2017 Mitglied des SmackDown-Kaders, postete über seine Social-Media-Kanäle, dass er die Liga gebeten hat, ihn aus seinem Vertrag zu entlassen. Er hätte eine "extrem schwere Entscheidung getroffen", er wolle "als Performer weiter wachsen und denjenigen, die ihr hart verdientes Geld bezahlen, um eine Show mit mir zu sehen, ein wenig mehr von mir zeigen".

Der Kanadier, seit Dienstag 38 Jahre alt, drückt damit diplomatisch aus, dass er bei SmackDown nie groß im Vordergrund stand.

Ob WWE seinem Wunsch entsprochen hat, sagt Dillinger nicht. Die Liga hat zuletzt eigentlich fast alle Entlassungswünsche abgeblockt um dem neuen Konkurrenten All Elite Wrestling kein Personal zu liefern - einzige Ausnahme: Hideo Itami (KENTA), den es wohl aber auch zurück nach Japan statt zu AEW zieht.

Tye Dillinger war Kult bei WWE NXT

Ronald Arneill, wie Dillinger eigentlich heißt, war schon zwischen 2006 und 2009 unter WWE-Vertrag. Als Shawn Spears war er in der damaligen Nachwuchsliga OVW erst Tag-Team-Partner, dann Rivale des AEW-Mitbegründers Cody Rhodes, im Hauptkader konnte er als Gavin Spears keine großen Spuren hinterlassen.

Das Muster wiederholte sich, als Arneill 2013 zum zweiten Mal bei WWE anheuerte: Bei der Entwicklungsliga NXT erfand er sich als "The Perfect Ten" Tye Dillinger recht erfolgreich neu, kreierte sogar einen kleinen Kult um sich: Die NXT-Fans zählten immer, wenn Dillinger eine Schlagserie landete, "Ten! Ten! Ten!" statt von eins bis zehn - eine Angewohnheit, die auch in Matches ohne Dillingers Beteiligung hinüberschwappte, teils auch sogar bei Hauptkader-Matches in Städten mit größerer NXT-Fanbase.

Als er 2017 Überraschungsteilnehmer beim Royal Rumble war (mit der Nummer 10 natürlich), wurde Dillinger dann auch begeistert empfangen, bei SmackDown jedoch bekam Dillinger nie ein längerfristiges Programm und verlor den Großteil seiner Matches. Zuletzt fehlte er mehrere Monate wegen einer Handverletzung. Nach eigenen Angaben hatte Dillinger zuletzt auch vergeblich darum gebeten, wieder zu NXT versetzt zu werden.