Wen würde Baron Corbin als Ringrichter für sein Match gegen WWE Universal Champion Seth Rollins bestimmen? Und würde diese Person ihn zum Titelgewinn verhelfen?

Das waren die Kernfragen um den Hauptkampf bei der Großveranstaltung Stomping Grounds und die Antwort auf die erste war eine etwas andere als erwartet.

Baron Corbin wählt Lacey Evans als Ringrichterin

Spekulationen, dass Brock Lesnar der Gast-Unparteiische und seine eigene Titelfehde mit Rollins wiederaufnehmen würde, erwiesen sich als falsch: Corbin bestimmte Lacey Evans - mit dem Kalkül, dass Rollins an eine Frau nicht Hand anlegen würde.

Für Rollins war das auch verhängnisvoll, die "Sassy Southern Belle" bog die Regeln kräftig, um Corbin Vorteile zu verschaffen: Sie zählte Cover-Versuche Rollins' langsam, schaute untätig zu, als Corbin Rollins mit einem Stuhl bearbeitete - und machte den Kampf dann schließlich der Form halber spontan zu einem Match ohne Disqualifikationen.

Als Rollins dann selbst die Oberhand gewann und mit einem Falcon Arrow gegen Corbin auf den Stuhl eigentlich der sichere Sieger war, zählte Evans schlicht gar nicht und nahm das Recht mit einem Tiefschlag gegen Rollins schließlich vollends in die eigene Hand.

Becky Lynch kommt Seth Rollins zu Hilfe

An dieser Stelle schaltete sich RAW-Damenchampion Becky Lynch - Rollins' Freundin und Evans' Erzfeindin - in das Match ein und ging auf Evans los, welche sie bereits im Eröffnungskampf der Show besiegt hatte.

Im Glauben, Rollins nach seinem End-of-Days-Finisher trotzdem reif für die Niederlage zu haben, rief Corbin eigenen anderen Ringrichter herbei, um sein Cover zu zählen. Rollins aber befreitete sich, trug mit dem Stomp selbst den Sieg davon - und feierte ihn mit Becky.

Die Ergebnisse von WWE Stomping Grounds 2019:

Kickoff-Show:

WWE Cruiserweight Title Match: Drew Gulak besiegt Tony Nese (c), Akira Tozawa - TITELWECHSEL!

WWE Women's Title Match: Becky Lynch (c) besiegt Lacey Evans

Kevin Owens & Sami Zayn besiegen The New Day (Big E & Xavier Woods)

WWE United States Title Match: Ricochet besiegt Samoa Joe (c) - TITELWECHSEL!

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Daniel Bryan & Rowan (c) besiegen Heavy Machinery

WWE SmackDown Women's Title Match: Bayley (c) besiegt Alexa Bliss

Roman Reigns besiegt Drew McIntyre

WWE Title Steel Cage Match: Kofi Kingston (c) besiegt Dolph Ziggler

WWE Universal Title Match (Special Referee: Lacey Evans): Seth Rollins (c) besiegt Baron Corbin