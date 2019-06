Seth Rollins, Universal Champion von WWE, muss sich am kommenden Sonntag bei der Großveranstaltung Stomping Grounds nicht nur mit Herausforderer Baron Corbin auseinandersetzen, sondern auch mit einem bösen Ringrichter.

Erzschurke Corbin, so die Sonderregel des Matches, darf den Ringrichter dafür bestimmen und damit einem unfairen Sieg Tür und Tor öffnen. Rollins kümmerte sich bei der TV-Show Monday Night RAW nun aber darum, dass Corbins Optionen dünner wurden.

Seth Rollins schaltet nicht nur Elias aus

Zu Beginn der Show im Staples Center von Los Angeles sprengte Rollins mit einem Stuhl bewaffnet ein Segment mit Elias, der sich - nach einigen tagesaktuellen Giftpfeilen gegen den NBA-Megatrade der Lakers mit Anthony Davis und das Publikum in L.A. - als von Corbin erwählter Gast-Referee vorstellte. Rollins schlug den "Drifter" mehrfach nieder - verbunden mit der Drohung, dass dieses Schicksal jeden ereilen würde, der auf Corbins Angebot eingehe.

Anzeige

Die Video-Highlights von WWE im SPORT1-Mediencenter - hier klicken

Später wurde dann bekannt gegeben, dass Elias damit aus dem Spiel ist, ebenso wie Sami Zayn, der sich vergangene Woche um den Job beworben hatte und da ebenfalls Rollins' Zorn gespürt hatte. Auch Zayns Partner Kevin Owens verkündete im Lauf der Show, dass er raus sei.

In einem Interview-Segment mit Owens und Zayn verkündete Corbin stattdessen EC3 als neue Wahl - der dann auch von Rollins attackiert wurde.

Baron Corbin hat das letzte Wort

Im Hauptkampf des Abends trat Rollins dann gegen SmackDown-Gaststar Daniel Bryan an, der als Teil der "Wild Card Rule" bei RAW. Nach einem zwischenzeitlichen Eingriff von Bryans Partner Rowan und einer anschließenden Massenkeilerei mit mehreren Stars wurde das Match neu gestartet und alle außer Rollins und Bryan vom Ring verbannt.

Rollins besiegte den früheren WWE und World Champion schließlich mit dem Stomp - worauf dann aber Corbin das letzte Wort hatte, hinterrücks auf Rollins losging und ihm seinen Finisher End of Days verpasste.

Unklar blieb allerdings, wer am Sonntag der Unparteiische seiner Wahl sein würde. Vielleicht Brock Lesnar, dessen Sprachrohr Paul Heyman im Lauf der Sendung ankündigte, dass Lesnar bei Stomping Grounds womöglich einen neuen Anlauf nimmt, seinen Money-in-the-Bank-Koffer gegen Rollins einzulösen?

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

WWE US Title #1 Contendership Elimination Match: Ricochet besiegt Bobby Lashley, Braun Strowman, Cesaro, The Miz

The Viking Raiders besiegen Russ & Randy Taylor

Best 2 out of 3 Falls Match: The New Day besiegen Baron Corbin, Kevin Owens, Sami Zayn

The Usos besiegen Karl Anderson & Luke Gallows

WWE Women's Tag Team Title Match: The IIconics (c) besiegenAlexa Bliss & Nikki Cross

Non Title Match: Seth Rollins besiegt Daniel Bryan