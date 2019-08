Die Wrestling-Liga WWE gastiert in der langjährigen Wahlheimat des legendären "Nature Boy" Ric Flair - und neben seiner Tochter wird ein Doppel-Einsatz von Universal Champion Seth Rollins und Braun Strowman im Mittelpunkt stehen.

Bei der nächsten Großveranstaltung Clash of Champions 2019 in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina wird Rollins zu einen seinen Titel gegen Strowman verteidigen - zum anderen werden sie ihre RAW Tag Team Titles gegen Dolph Ziggler und Robert Roode aufs Spiel setzen. Charlotte Flair fordert derweil SmackDown-Damenchampion Bayley heraus.

Auch das Finale des King-of-the-Ring-Turniers steigt bei dem Pay Per View, dessen Namen WWE von einer Veranstaltungsserie der einstigen Konkurrenzliga WCW (World Championship Wrestling) übernommen hat.

SPORT1 gibt den Überblick über die Matches und wie sie in Deutschland zu empfangen sind.

Die Matches bei WWE Clash of Champions 2019:

WWE Universal Title Match: Seth Rollins (c) vs. Braun Strowman

WWE RAW Tag Team Title Match: Seth Rollins & Braun Strowman (c) vs. Dolph Ziggler & Robert Roode

WWE Title Match: Kofi Kingston (c) vs. Randy Orton

WWE SmackDown Women's Title Match: Bayley (c) vs. Charlotte Flair

WWE Cruiserweight Title Match: Drew Gulak (c) vs. Humberto Carrillo

King of the Ring Finale: ??? vs. ???

Datum, Uhrzeit, TV, Livestream:

Clash of Champions steigt in der Sonntagnacht vom 15. auf den 16. September ab 1 Uhr (Kickoff-Show ab 0 Uhr).

TV: Sky Select

Livestream: WWE Network