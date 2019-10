Die Skandal-Bilanz des populären WWE-Stars Jeff Hardy ist um ein Kapitel länger: Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ist der 42-Jährige verhaftet worden.

Hardy wurde Donnerstagabend in Moore County in seinem Heimatbundesstaat North Carolina festgenommen, wie die örtliche Polizei bestätigte. Dem Pro Wrestling Insider zufolge wird Hardy zum wiederholten Mal vorgeworfen, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein. Hardy ist seit Donnerstagnacht wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen laufen.

Jeff Hardy wurde schon im Juli verhaftet

Der frühere WWE-Champion pausiert seit Ende April aufgrund einer langwierigen Knieverletzung, die ihn sechs bis neun Monate außer Gefecht setzen dürfte. Er fällt seitdem schon zum zweiten Mal unangenehm auf, schon im Juli war Hardy wegen "öffentlicher Trunkenheit" im Ferienort Myrtle Beach festgesetzt worden. Damals wie heute reagierte WWE mit dem lapidaren Hinweis: "Jeff Hardy ist für seine eigenen Handlungen verantwortlich."

Kurz vor seiner Verletzung hatte Jeff das legendäre Tag Team "The Hardy Boyz" mit seinem älteren Bruder Matt Hardy vereint und die Tag-Team-Titel der TV-Show SmackDown Live gewonnen. Die Hardys mussten ihre Gürtel dann abtreten.

Jeff Hardy war in der Vergangenheit mehrmals aufgrund von Alkohol- und Drogenvergehen mit dem Gesetz in Konflikt: 2011 wurde er wegen des Besitzes von Kokain und anderer illegaler oder verschreibungspflichtiger Substanzen zu einer 30-tägigen Gefängisstrafe verurteilt, 2018 musste er wegen Alkohols am Steuer Sozialstunden ableisten.