Die Liste der WWE-Wrestler, die aus ihrem Vertrag beim Showkampf-Marktführer heraus wollen, ist angeblich um einen Namen länger geworden.

Wie der Pro Wrestling Insider berichtet, hat Oney Lorcan - aktiv bei NXT, dem England-Kader NXT UK und der inzwischen der NXT-Welt zugeordneten Cruisergewicht-Show 205 Live - Ende des vergangenen Monats um seine Entlassung gebeten (und sie nicht gewährt bekommen). Anders als vor ihm Luke Harper, Mike Kanellis und Sin Cara hat Lorcan das nicht öffentlich gemacht. Sichtbare Signale, die den Bericht stützen, aber sendet er.

Lorcan hat sich auf Twitter wieder in "Biff Busick" umbenannt, den Namen, den er vor seiner Zeit bei WWE in der Independent-Szene trug. Auch verlinkt er dort nun zum von WWE unabhängigen Fanshop Pro Wrestling Tees.

Der Wrestling Observer vermeldet zudem, dass der 33-Jährige "seit längerem sehr unglücklich" bei seinem Arbeitgeber sei.

Oney Lorcan sticht hervor - aber stagniert

Lorcan - bürgerlich: Christopher Girard - steht seit 2015 unter WWE-Vertrag, hat der Durchbruch in einen der Hauptkader bislang aber nicht geschafft. Zuletzt blieb er auch im WWE Draft, der Neordnung der Kader von RAW und SmackDown, unberücksichtigt.

Dass Lorcan unzufrieden sein soll, ist daher plausibel, zumal er bei NXT durchaus heraussticht: Hinter Lorcans unscheinbaren Look verbergen sich bemerkenswerte Intensität, Härte und technische Fähigkeiten, am besten zu beobachten in seinem Match zusammen mit Danny Burch gegen Roderick Strong und Kyle O'Reilly bei TakeOver: Chicago II im Juni 2018 - für das er und sein britischer Partner stehende Ovationen ernteten.

Ein Ereignis für sich ist auch Lorcans mit Ironie gespickter und enorm unterhaltsamer Twitter-Account, bei dem er sich in der Regel NUR IN GROßBUCHSTABEN AN SEINE FOLLOWER WENDET. Im Zuge seiner Umbenennung hat er nun aber sämtliche vor diesem Monat veröffentlichten Beiträge komplett gelöscht.

WWE im Personal-Dilemma

Lorcans Fall ist ein weiteres Beispiel für ein Dilemma, in das sich WWE manövriert hat: Seit längerer Zeit entlässt sie Wrestler nur noch in Ausnahmefällen, angeblich vor allem um die Anfang 2019 gegründete Liga AEW nicht mit potenziellem Personal zu beliefern.

Zugleich hat Liga durch ihre Einstellungspolitik mittlerweile an die 200 (männliche) Wrestler in ihren vier Kadern - plus die Talente im Performance Center in Florida. Sie alle zufriedenzustellen, ist praktisch unmöglich.

Neben den Lorcan und den anderen schon Genannten sollen in diesem Jahr auch The Revival und Sasha Banks vergeblich um ihre Kündigung gebeten haben.