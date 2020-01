Es ist das erste Highlight des WWE-Jahres und der traditionelle Startschuss der "Road to WrestleMania".

Beim Royal Rumble 2020 am 26. Januar kämpfen je 30 Wrestlerinnen und Wrestler um die Hauptrollen bei der Mega-Show WrestleMania 36 am 5. April in Tampa.

Im Rumble-Match betreten 30 Teilnehmer nacheinander den Ring und versuchen sich gegenseitig durch einen Wurf über das oberste Seil zu eliminieren. Der Sieger bekommt das Anrecht, bei WrestleMania um einen großen Titel anzutreten - bei den Männern der WWE oder Universal Title, bei den Frauen der Damentitel von RAW oder SmackDown.

SPORT1 gibt den Überblick über die Teilnehmer des Rumble, die übrige Match-Card der Show im Minute Maid Park in Houston und wie die Show für die deutschen Fans im TV und im Livestream zu verfolgen ist.

Die bestätigten Teilnehmer am Royal Rumble der Männer:

Roman Reigns, Elias, Braun Strowman, Cesaro

Die bestätigten Teilnehmer am Royal Rumble der Frauen:

Charlotte Flair

Die restliche Match-Card:

WWE Universal Title Match: The Fiend (c) vs. Daniel Bryan

WWE RAW Women's Title Match: Becky Lynch (c) vs. Asuka

WWE Royal Rumble 2020 im TV und Livestream:

Datum und Uhrzeit: Nacht vom 26. auf 27. Januar, 1 Uhr

TV: Sky Select

Livestream: WWE Network